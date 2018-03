06:04 Uhr

Die alte Weide muss weg

Diese Weide in der St.-Georg-Straße in Dießen muss gefällt werden.

Große Fällaktion in Dießen-St. Georgen: Ein Baum, der einem Privatmann und der Gemeinde gehört, ist ein Fall für die Motorsäge.

Große Aufregung in der St.-Georg-Straße in Dießen, St. Georgen. Eine große alte Weide wurde gefällt. Das Besondere daran: Der Baum, der bereits in der Substanz völlig verfault war und viel Totholz in der Krone aufwies, gehört sowohl der Gemeinde als auch dem Eigentümer des Grundstücks. Somit war auch die Marktgemeinde für die Verkehrssicherungspflicht mit verantwortlich.

Nach Auskunft von Verwaltungschef Karl Heinz Springer liegt für die Fällung eine Genehmigung des Kreisbausamts und der Unteren Naturschutzbehörde vor. Der Eigentümer muss aber den Baum auf seinem Grundstück ersetzen, da dieser im Bebauungsplan „Wasnmeister“ als erhaltenswert eingestuft ist. (lt)

