vor 45 Min.

Die dritte Dimension

Die Künstlerinnen zeigen im Schondorfer Atelier am Jakobsbergerl ihre Werke

Von Nue Ammann

„Immer zu Beginn eines Jahres setzen wir uns zusammen und legen gemeinsam fest, was das Thema unserer Jahresausstellung sein soll. Und 2019 haben wir beschlossen, dass es anders werden soll. Anders als zuvor, einfach ganz anders“, erzählt Gisela Detzer anlässlich der Eröffnung ihrer gemeinsamen Ausstellung mit Gabriele Pillon und Anemone Rapp im Atelier am Jakobsbergerl. Und so kam es, dass sich aus dem Vorsatz neue Herangehensweisen entwickelten, und das Bild als zweidimensionales Kunstmedium der drei, ohnehin seit Jahren experimentierfreudigen Malerinnen für den Moment ausgedient hatte. Ein Aufbruch in eine neue Dimension.

Jede fand einen eigenen Zugang zu Plastik und Rauminstallationen, der, so man vorangegangenen Arbeiten kennt, deutlich gekennzeichnet ist vom eigenen Stil: Gisela Detzer bleibt nah an der Figur des Menschen, am Empfinden und Erkennen. Innenleben und die Außenwahrnehmung inspirieren sie zu einer Installation mit mehrerer Draht-Torsi, die gleich Mannequins in einem Schaufenster etwas präsentieren. Das Etwas ist natürlich keine Mode, kommt aber dem Wesen von Bekleidung nahe. Mittels Papierschnipsel und Servietten knüpft sie Flächen in die Drahtgeflechte und die klassischen Fragen, was wird verhüllt und wie, und was offengelegt, werden als Themenschwerpunkte deutlich.

Anemone Rapp lässt aus einem großformatigen, in Schwarzweiß gehaltenem Bodenbild ebenso gestreifte, mächtige und mehrfach geknickte Metalllatten ragen. Assoziationen von einer beeindruckenden Feuerstelle, einer aufs Minimum reduzierten Pflanze oder einem riesigen Insekt wachsen dem Betrachter quasi entgegen. An der Wand daneben steht eine Reihe von weißen, stilisierten Blumen auf verwitterten Baumabschnitten. Es sind mittels Farbe fixierte, zu Blüten geformte Betttücher, die, so die Künstlerin, „die Träume der darin geschlafenen Nächte in sich tragen“.

Gabriele Pillon fasst ihre, teils aus kuriosen Fundstücken zusammengesetzten Skulpturen in reinem Weiß. Gewachsenes und Gefertigtes wird von ihr vereint zu erzählerischen Objekten, die ein weit gereistes Flair umgibt. Da krönt ein Stück afrikanische Schnitzerei ein Scheit Buchenholz aus Oberbayern, das auf mehreren Kisten und Leinwänden thront; der wellengleiche Schwung zweier gegeneinander montierter Sperrholz-Stehsammler wird gefasst von einer aufwärtsragenden Astgabel; und wie das Modell einer Tempelanlage einer frühen Hochkultur, wirkt ein umgedrehtes, weiß überstrichenes Stück Verpackungsmaterial eines technischen Geräts.

Der erste Schritt in die dritte Dimension ist Gisela Detzer, Anemone Rapp und Gabriele Pillon gelungen und lädt Besucher, Kenner und Freunde am Wochenende nochmals zur Besichtigung ein. Die 14. Jahresausstellung unter dem Motto „Anders“ im Atelier am Jakobsbergerl in Schondorf ist von Freitag, 13. bis Sonntag, 15. Dezember, jeweils zwischen 14 und 19 geöffnet.