vor 50 Min.

Die ehemalige Wirtin des Dießener Unterbräu ist tot

Die Dießenerin Gabi Götzfried ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Ihre Beisetzung findet am Donnerstag auf dem Friedhof St. Johann statt.

Die Marktgemeinde Dießen trauert um eine Persönlichkeit, die jahrzehntelang im Blickpunkt der öffentlichen Wahrnehmung stand: Gabi Götzfried, ehemalige Wirtin des Unterbräu, ist am Freitag in den Morgenstunden im Alter von 67 Jahren gestorben.

Das Wirtshaus war ihre persönliche Bühne

Es gibt eine Zeile, die das abwechslungsreiche Leben der früheren Unterbräu-Wirtin beschreibt: „Sie hat immer hart gearbeitet.“ Das Wirtshaus war ihre Arbeitsquelle von fünf Uhr in der Früh bis Mitternacht, es war ihre persönliche Bühne, wo sie regierte und agierte.

Der Übergang ins Erwachsenwerden gestaltete sich wie bei vielen jungen Frauen in Dießen: Sie absolvierte bei den Klosterschwestern die Mittelschule. Danach drängte sie raus aus dem engen Dorf am Ammersee und verbrachte zwischen ihren beruflichen Stationen jede freie Minute am Wörthsee, wo sie Peter Gastl an seinem Kiosk, beim Fischverkauf und Bootsverleih unterstütze. Ihrem Beruf als Bürofachfrau ging sie im Pelzhaus Nagl an der Mühlstraße in Dießen nach. Dann ging’s ab nach Rom, als Au-pair-Mädchen. Wieder daheim trat sie einen Büro-Job bei Espe in Seefeld an und 1980 übernahm sie das Schuhhaus Rottner an der Hofmark. 1983 heiratete sie den jungen Braumeister Franz Götzfried. 1984 kam Tochter Anna auf die Welt. Von 1988 bis 1993 bewirteten die Götzfrieds das Sportlerheim am MTV-Sportplatz.

Im Unterbräu ist immer etwas los

Richtig vorwärts ging es dann aber im Unterbräu. Eine Ära mit Arabischen Nächten, glamourösen Faschingsbällen und mehr folgte – im Unterbräu war immer was los.

Ihre letzten Jahre hat Gabi Götzfried mit Krankheiten leben müssen. Dabei hat sie stets ihre Würde bewahrt. Kraft hat sie geschöpft aus dem Zusammensein mit ihren Enkeln Franz und Leopold.

Die Beisetzung ist am Donnerstag, 9. Januar, 10.30 Uhr, Friedhof St. Johann Dießen. (bb)

