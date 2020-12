11:19 Uhr

Die ersten Landsberger Senioren sind gegen Corona geimpft

Impfstart gegen das Coronavirus im Landkreis Landsberg: Eine 96 Jahre alte Heimbewohnerin ist die erste Person. So geht es jetzt weiter.

Am Landsberger Seniorenzentrum Pichlmayr begannen am frühen Sonntagmorgen die ersten Impfungen gegen das Coronavirus im Landkreis Landsberg. Nach Angaben von Pressesprecher Wolfgang Müller wurden sie von einem mobilen Impfteam der Johanniter Unfallhilfe durchgeführt. Insgesamt 20 Heimbewohner wurden nach einem Beratungsgespräch mit einem Arzt geimpft. „Wir sind froh, dass es nun losgeht, und wir heute hier im Seniorenzentrum Landsberg erste Erfahrungen über den Ablauf sammeln können“, so Landrat Thomas Eichinger (CSU).

Landrat Thomas Eichinger, Andreas Ortmann (Leitung Impfzentrum – Johanniter Unfallhilfe), Benedikt Habersetzer (Einrichtungsleiter Seniorenzentrum), Peter Rasch (Landratsamt, Leiter Einsatzgruppe Impfzentrum) mit der Kühlbox für den Imfpstoff. Bild: Wolfgang Müller

Am Samstagnachmittag (26. Dezember) hatte das Technische Hilfswerk Landsberg die ersten 100 Biontech-Impfdosen an das Impfzentrum in Penzing ausgeliefert. Weitere Lieferungen sollen noch im Laufe der nächsten Woche folgen. Über Zeitpunkt und die genauen Mengen kann das Landratsamt derzeit allerdings noch keine Angaben machen. Die nächsten Impfungen sind ab Montag, 28. Dezember, am Awo-Seniorenzentrum in Landsberg vorgesehen. (lt)

