vor 40 Min.

Die ersten in Bayern: Sicherheitswacht bekommt E-Bikes von der Stadt

Bei der Übergabe der E-Bikes: Rocco Szücs (Sicherheitswacht), Oberbürgermeister Mathias Neuner, Christian Leitl (Sicherheitswacht) und Polizeihauptkommissar Stefan Mang (Polizeiinspektion Landsberg am Lech)

Der Landsberger Oberbürgermeister übergab zwei der Räder mit passenden Helmen. Eine flotte Sicherheitswacht.

Im Dezember vergangenen Jahres haben die Mitglieder der Sicherheitswacht in Landsberg am Lech ihren Dienst aufgenommen. Ausgebildet wurden sie von der Polizeiinspektion Landsberg am Lech. Laut Ausbildungsleiter Stefan Mang ist die Sicherheitswacht befugt,Personalien festzustellen und kurzfristige Platzverweise auszustellen. Die Mitglieder der Sicherheitswacht wollen Ansprechpartner für den Bürger sein und Sicherheit vermitteln.

Ein Einsatz im Sommer in den Lechauen

Die Einsatzmöglichkeiten ergeben sich über das Jahr ganz unterschiedlich. So sieht die Sicherheitswacht im Sommer besonders in den Lechauen und auf den Kinderspielplätzen nach dem Rechten. Bisher waren die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger sehr positiv und auch die Vertreter der Polizeiinspektion Landsberg am Lech sind froh, dass motivierte und engagierte Freiwillige für die Sicherheitswacht gefunden werden konnten. Oberbürgermeister Mathias Neuner bedankte sich für ihren sicher nicht immer einfachen Einsatz.

Auch ein Helm für die Sicherheit ist mit dabei

Damit künftig auch die Außenbereiche der Stadt schnell erreicht werden können übergab Oberbürgermeister Mathias Neuner an das Team der Sicherheitswacht nun zwei städtische E-Bikes. Natürlich mit Helmen für mehr Sicherheit. Vorausgegangen war der Leihgabe ein Antrag der CSU-Stadtratsfraktion, dem der Stadtrat zustimmte.

Die Mitglieder der Sicherheitswacht zeigten sich begeistert über die E-Bikes, gerade in Zeiten, in denen das Team nicht den Stadtbus nutzen kann, da sie ihre Arbeit doch sehr erleichtern. Zudem ist sie wohl nun die flotteste Sicherheitswacht in Bayern - die Landsberger ist nämlich die erste, die mit E-Bikes unterwegs ist.

