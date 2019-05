vor 44 Min.

Die getanzten Träume

„Fabelhaftes Danceland“ mit der Ballett- und Tanzschule von Olga Hamm im Landsberger Stadttheater. Wenn eine Puppenstube zum Leben erwacht

Von Romi Löbhard

„Für alle, die das Träumen wagen.“ So hat die Ballett- und Tanzschule Olga Hamm für ihr neuestes Tanzprogramm geworben. Im Landsberger Stadttheater solle eine „Reise in das Land der Träume“ möglich werden, versprach das Kauferinger Studio. Es wurde eine getanzte Reise in die Welt der Märchen, aber auch die der großen Bühne, der Tanzformen und vielfältigen Möglichkeiten körperlichen Ausdrucks.

Der erste Teil der drei jeweils ausverkauften Vorführungen gehörte den Märchen. Nach einer hübschen, gelungenen Einführung bekamen die Besucher erst einen kurzen Abriss der jeweiligen Geschichte vorgetragen, danach durfte in der Fülle der dargebotenen Bilder geschwelgt werden. In fantasievollen, farbenprächtigen Kostümen erzählten die Tänzer von der Puppenfee und ihrem Zuhause, einem Spielzeugladen, in dem nachts buchstäblich der Bär tanzt. In der Geisterstunde nämlich schütteln all die Puppen und Tiere ihre steifen Glieder und erwachen zum Leben.

Kapriziöse Chinesinnen schwingen ihre Schirmchen und der Hampelmann zappelt ganz von allein. Sehr viel Fantasie war bei der Choreografie des Märchens vom hässlichen Entlein im Spiel. Häschen versteckten sich zwischen riesigen Mohnblumen vor den frechen Jägern, Schmetterlinge tanzten. Herzige kleine, gelbe Entenküken schwirrten über die Bühne, das hässliche Entlein büchste aus und bewunderte edle Schwäne. Leuchtend goldene Herbstblätter tanzten, anschließend waren es viele Schneeflöckchen, die sich graziös vom Wind schaukeln ließen.

Am Ende war aus dem hässlichen Entlein ein wunderschöner Schwan geworden, der voller Bewunderung sein Bild im Wasserspiegel betrachtet. Dornröschen: Nach Musik unter anderem von Tschaikowsky, Chopin oder Prokofiev durfte jede Fee zeigen, was sie kann, wie musikalisch sie ist und wie beweglich. Dem Publikum wurden so schöne Tanzbilder serviert. Im zweiten Teil ging es um die vielfältigen Formen des Tanzes vom fetzigen Modern Dance über Lateinamerikanische Standards bis zu Hip-Hop. Die Jugend der Ballettschule zeigte, dass sie durchaus auch Klassisch „kann“. Die Zuschauer durften Ausschnitte aus bekannten Balletten wie „Romeo und Julia“ oder „Walpurgisnacht“ genießen. Nach einer frechen Polka zeigten sich alle kleinen und großen Tänzer noch einmal gemeinsam auf der Bühne und holten sich ihren verdienten Schlussapplaus ab.

Themen Folgen