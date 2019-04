05:58 Uhr

Die „keramischen Wunderkinder“ aus Dießen

Die Meisterschüler Minsoo und Bokyung arbeiten seit Kurzem in Dießen. Warum sie zu einer neuen Künstlergeneration gehören.

Von Beate Bentele

Er heißt Minsoo Lee, sie ist Bokyung Kim. Miteinander sind sie Soobo. Zwei keramische „Wunderkinder“ aus Korea, die in Dießen ihre neue Heimat entdeckt haben und in Mitterfischen wohnen. Ihr Keramik-Studio im Ortskern der Marktgemeinde am Ammersee ist dezent versteckt. Die offizielle Postadresse lautet Prinz-Ludwig-Straße 22c und befindet sich im Halbrund zwischen einem Fitness-Studio und einem Getränkemarkt. Es ist wie mit Trüffeln: Die findet man auch nicht auf den ersten Blick.

Sehr gerne in Deutschland

Die zwei neuen Keramiker haben den Töpferort nicht direkt gesucht, sie sind – wie seinerzeit die Kreativen der 1920er Jahre – einfach angekommen in eine heitere oberbayerische Kontrastlandschaft zu ihrer Heimatstadt Seoul, eine gewaltige Metropole: „Wir sind dennoch sehr gerne in Deutschland“, sagen sie. Vielleicht ist es auch die enge Verbindung zum berühmten koreanischen Keramiker Kap-Sun Hwang, zu dessen Meisterschülern Minsoo Lee (36) und Bokyung Kim (33) gehören. Bei Kap-Sun haben sie studiert, mit ihm haben sie gearbeitet und in seiner Werkstatt in Kellinghusen (Schleswig-Holstein) praktiziert. „Bei Kap-Sun haben wir auch viele Leute getroffen“, erklären sie, warum sie so viele zeitgenössische Gestalter und Keramiker kennen.

Ausstellungen in Asien und Europa

Sie arbeiteten in Frankreich und Italien, in Chicago und Los Angeles stellten sie aus. „Unser Ziel war immer, in Deutschland zu leben. Das haben wir 2015 erreicht.“ In jenem Jahr ist Bokyung auch mit dem Bayerischen Staatspreis (Talente 2015) ausgezeichnet worden. „Weil die markanten Liniendekore, die Nuancen in der Anordnung der Streifen, die Proportionen von Mustern und Formen in ihrer scheinbaren Beiläufigkeit die sorgfältigen Überlegungen, die diesen Gefäßen zugrunde liegen, dokumentieren. Sie gelangen durch Einfachheit zu höchster Wirkung“, so die Jury-Begründung. Ihre Arbeiten wurden in Ausstellungen in Asien und Europa gezeigt und haben in nationalen und internationalen Wettbewerben mehrfach Auszeichnungen und Preise gewonnen.

Eine Perfektionistin

2015 startete sie erneut ein Studium für Design und Projekt an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Bokyung Kim gehört wie ihr Mann Minsoo Lee zu jener neuen koreanischen Künstlergeneration, die, anknüpfend an die uralte Tradition koreanischer Keramik, eine zeitgemäße Formensprache für das 21. Jahrhundert entwickelt hat. Sie ist eine Perfektionistin, die dem Material mit großem Respekt gegenübersteht. Die reduzierten, Formen sind minimalistisch und kunstfertig zugleich. Es sind Meisterwerke von unglaublicher sinnlicher Raffinesse. Die zarten und weich anmutenden Oberflächen verführen zum Berühren.

Ihre Arbeiten entstehen ausschließlich in Drehtechnik. Charakteristisch sind markante Liniendekore, deren kontrastierende Farbstreifen das pure Weiß des Porzellans strukturieren. Die puristische Schlichtheit und technische Perfektion ihrer Arbeiten zeugen von jahrelanger Hingabe auf der ständigen Suche nach Einfachheit, um höchste Wirkung zu erzielen.

Es werden Kurse angeboten

Minsoo Lees hat unter anderem auch im Yanggu Porcelain Institute als Research Manager die Weichen gestellt und zwischen Beijing (China), Hamburg, Durham (England) und Seoul gewirkt. In seinem Dießener Atelier zeigt er momentan einen Teil seiner Arbeit mit Seriencharakter: Rundgefäße, die aus mehreren hauchdünnen Farbsichten bestehen. Um die Schichten darzustellen oder sichtbar zu machen, schneidet er eckige Muster in die Gefäße, „die ich in verschiedenen Größen und Farben, immer nach dem gleichen Prozess erstelle.“ Minsoo ist gegenwärtig auf seine Sprachbildung im Deutschen konzentriert und miteinander bereiten sie sich auf den Dießener Töpfermarkt am 30. Mai vor, an dem sie heuer erstmals teilnehmen. Bei Soobo werden Kurse angeboten, aber auch das Erlernen koreanischer Tee-Zeremonie.

