Die letzte Sitzung vor der Wahl

Sechs Jahre sind bald vorbei: Zum letzten Mal tagt der Landsberger Stadtrat in seiner jetzigen Besetzung. Unser Bild zeigt das Gremium in seiner konstituierenden Sitzung im Mai 2014.

Zum Ende der Wahlperiode kommen am Mittwoch zwei Themen auf den Tisch, die zuletzt kontrovers diskutiert worden sind. Neuigkeiten gibt es auch zum Fliegerhorst

Von Gerald Modlinger

In der letzten Stadtratssitzung vor der Kommunalwahl dürfte einiges geboten sein. Auf der Tagesordnung stehen am Mittwoch, 12. Februar, an 18 Uhr auch zwei Themen, die einiges Konfliktpotenzial in sich tragen. Es geht ein weiteres Mal um die Frage, wie die neue Kindertagesstätte am Reischer Talweg gebaut werden soll (mit Holz, massiv oder als Hybridbau). Zum anderen kommt die Wiesengrund-Bebauung wieder aufs Tapet.

Der Bau der Kindertagesstätte am Reischer Talweg hatte in der Sitzung vor Weihnachten eine erneute Wendung genommen. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung daran gedacht, aus Zeit- und Kostengründen ein Gebäude in Modulbauweise zu errichten. Dann hieß es, die davon erwarteten Vorteile würden doch nicht eintreten. Im Oktober beschloss der Stadtrat, einen Massivbau zu errichten. Dagegen wandte sich dann ein Antrag von UBV und Landsberger Mitte, der vorsah, die Tagesstätte aus Holz zu bauen. In der Sitzung vor Weihnachten fand der Antrag eine 17:11-Mehrheit – sehr zum Ärger von Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU), der schon prophezeite, dass das Vorhaben undurchführbar sei.

Seither ist das Vorhaben auch nicht recht vorangekommen, geht aus der Sitzungsvorlage für den Stadtrat hervor. Zunächst hatte die Stadtverwaltung die neue Beschlusslage mit der Regierung von Oberbayern und der Vergabestelle besprochen. Ergebnis: Die in dem Antrag von Landsberger Mitte und UBV geforderte Verwendung von Holz aus dem eigenen Wald sehe die Vergabestelle „sehr kritisch“. Außerdem könnte es sein, dass wegen der geänderten Bauweise und Heizung für das Vorhaben ein neuer Zuschussantrag gestellt werden müsse. In diesem Fall könnte die Stadt aber nicht mehr bei einem Sonderinvestitionsprogramm berücksichtigt werden. Dabei gehe es um eine Fördersumme von knapp einer Million Euro.

Außerdem, so die Sitzungsvorlage weiter, hätten die Planungen aufgrund eines weiteren Antrags von Landsberger Mitte und UBV, der am 14. Januar gestellt wurde, nicht mehr weiterverfolgt werden können. Der neue Antrag fordert, die Kindertagesstätte als „Hybridbau“ zu errichten. Das bedeutet, tragende und brandschutzrelevante Teile im Keller und Parterre sollen massiv gebaut werden, das Obergeschoss soll in Holzbauweise errichtet werden. Daneben werden ein KfW-55-Energiestandard und der Bau einer Dach-Fotovoltaikanlage gefordert. Geheizt werden solle entweder mit Sonnenenergie oder mit Holz aus den städtischen Wäldern.

Eine Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte bis Ende 2020 wäre für Landsberger Mitte und UBV zwar „wünschenswert“, als verpflichtender Fertigstellungstermin wird in dem Antrag September 2021 genannt. Eine Fertigstellung bis September 2021 hält die Stadtverwaltung jedoch nur dann für möglich, wenn massiv gebaut wird, ein Hybridbau werde wohl erst im Oktober/November 2021 fertig. Wie es nun konkret weitergehen soll, ist bislang offen: „Aufgrund der laufenden Anfragen sowie der Komplexität der Abhängigkeiten liegen uns noch nicht alle Informationen vor“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Auch in Sachen Wiesengrund-Bebauung dürfte es am Mittwoch noch keine konkreten Entscheidungen geben. Dem Stadtrat liegt nun eine Auflistung aller sechs in den vergangenen eineinhalb Jahren gestellten Anträge zu diesem Thema vor. Sie fordern unter anderem die Gründung eines Kommunalunternehmens für Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung (UBV), die sofortige Aufnahme von Planungen für einen städtischen Wohnungsbau am Wiesengrund (SPD) und ein Angebot der Stadt an die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim, damit diese den Wiesengrund bebaut (CSU). Zuletzt beantragte die UBV, die Stadtverwaltung möge eine „umfassende und komplette Prüfung dieses Themas vornehmen“. Genau das beinhaltet nun der Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Weitere Themen in Stichpunkten: Fliegerhorst Penzing, Informationen und weiteres Vorgehen; Sachstand zum Verkehrsentwicklungskonzept; Zwischennutzungen für die ehemalige Schlossbergschule; Sachstand zur Landesausstellung. "Kommentar Seite 25

