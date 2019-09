vor 35 Min.

Die sportlichen Aushängeschilder der Stadt Landsberg

Von bayerischen Meistern jenseits der 60 und Nachwuchsathleten: Diese Sportler werden von der Stadt Landsberg für ihre Leistungen geehrt.

Sportler sind in ganz unterschiedlichen Sportarten erfolgreich und erlangen bedeutende Titel. Sie sind dabei auch Markenbotschafter für die Stadt Landsberg: Das betonte Oberbürgermeister Mathias Neuner, als er mit Sportreferent Felix Bredschneijder im Festsaal des Historischen Rathauses Sportlerehrungen vornahm.

Mit der Sportehrennadel in Bronze ohne Kranz wurde das Flag-Football Team U13 des American Football Club Landsberg 2007 als bayerischer Meister 2018 ausgezeichnet. Antonio Arigliano, Benedikt Weber, Benjamin Simek, Claudio Bierhenke, Dominik Petrov, Jan Schuler, Jason-Lee Stöckl, Jayden Kirchner, Jonas Renk, Kenneth Schaefer, Marvin Schaefer, Lucca Soppart, Michael Fuchs, Niels Rolf Eckstein, Oliver Ice Pasdzior und Philipp Leiseder nahmen stolz die Auszeichnung entgegen und erklärten dem Publikum auch noch den Unterschied zwischen „normalem“ Football und Flag-Football.

Die Stadt vergibt verschiedene Auszeichnungen

Ludwig Böck von der FT Jahn Landsberg erhielt die Sportehrennadel in Bronze für seinen 2. Platz bei der bayerischen Meisterschaft 2017 im Laufen über 800 Meter und 5000 Meter in der Altersklasse M60 sowie den bayerischen Titel 2018 über 1500 Meter. Ebenfalls für seine Leistung im Laufen wurde Hans Paluszynski (FT Jahn Landsberg) ausgezeichnet. Er wurde 2018 Dritter bei der deutschen Meisterschaft über die 10.000 Meter in der Altersklasse M70. Beide Läufer beeindruckten auch aus einem anderem Grund: Sie haben ihre Laufkarriere erst im Alter von über 60 Jahren gestartet.

In Abwesenheit wurde Carolin Steinberger (FT Jahn Landsberg) für ihre Teilnahme an der Rock-’n’- Roll-Weltmeisterschaft 2017 mit der Sportehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Auf besondere Art und Weise nahmen Karin Niedermayer und ihr Tanzpartner Peter Schütz die Sportehrennadel in Gold in Empfang: sie zeigten dem Publikum mit einer mitreisenden Tanzeinlage, was sie bei der Weltmeisterschaft im Boogie Woogie in der Altersklasse Senioren 2018 den Juroren präsentiert hatten.

Einige Geehrte können nicht selbst teilnehmen

Bei den Funktionären wurde Hans Joachim Wurf vom TSV 1882 Landsberg am Lech in Abwesenheit für seine Leistung als langjähriger Abteilungsleiter und Kassenwart in der Abteilung Wandern mit der Sportplakette in Silber geehrt. Roland Neumeyer vom TSV 1882 Landsberg erhielt ebenfalls die Sportplakette in Silber für seinen Einsatz als Abteilungsleiter Handball seit 2001. Auch er konnte nicht persönlich an der Verleihung teilnehmen. Die gleiche Auszeichnung erhielt Elisabeth Prummer-Förg für 20 Jahre als Schatzmeisterin der Abteilung Rock ’n’ Roll. Für Oberbürgermeister Mathias Neuner war es eine besondere Ehre, da sie beide eine gemeinsame Zeit beim Tanzsport verbindet. Dazu wurde dann auch gleich eine kesse Sohle aufs Parkett gelegt und die beiden konnten beweisen, dass der Rhythmus immer noch in den Beinen steckt.

Der Oberbürgermeister tanzt mit einer Preisträgerin

Für zwölf Jahre als Nachwuchstrainer und zehn Jahre als Sportwart beim Tennisverein der Justiz wurde Jakob Wallner mit der Sportplakette in Silber ausgezeichnet.

Die Laudatoren betonten, dass Höchstleistungen im Sport auch immer davon abhängig sind, dass motivierte und zuverlässige Unterstützer im Hintergrund den Sportlern den Rücken freihalten. Musikalisch wurde der Abend von den Musikschülern von Dr. Maximilian Hofbauer, Jeremias Zöllner, Matthias Sturm, Sabrina Merkle und Lukas Igel untermalt. (lt)

