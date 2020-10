11:14 Uhr

Die verwahrloste Schafe aus Leeder haben eine neue Heimat

Plus Aus einem Gehege in Leeder büxen immer wieder Schafe aus. Weil sich der Besitzer nicht um die Tiere kümmert, hat das Landratsamt jetzt reagiert.

Von Christian Mühlhause

Seit dem Frühsommer streunten bei Leeder immer wieder frei laufende Schafe umher. Eines der Tiere musste die Feuerwehr Leeder kürzlich retten, weil es in einem Stall zwischen Heuballen eingeklemmt war. Weil es bereits in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit dem Halter aus dem Landkreis Weilheim-Schongau gab, hat das Landratsamt Landsberg inzwischen Konsequenzen gezogen.

Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, sagt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die die acht Tiere abgeholt und in einem Stall in Penzing untergebracht worden seien, den der Landkreis für genau solche Fälle gepachtet habe. „Der Besitzer hat uns auch nachdem die Tiere abgeholt wurden, nicht kontaktiert. Wir haben die Schafe jetzt an einen Halter aus einem benachbarten Landkreis verkauft“, sagt der Pressesprecher. Der Landkreis hole sich auf diese Weise das Geld für den Transport, die Unterbringung und das Futter wieder.

In diesem Stall in Penzing, den der Landkreis gepachtet hat, wurde die Schafe zwischenzeitlich untergebracht. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Das in dem Stall in Leeder zwischen Strohballen gefangene Jungtier hatte Markus Schweitzer gefunden. Er lebt in der Nähe und betreibt mit Frau Gisela den Gnadenhof „Nazcerosa“ in Denklingen. Hühner, Esel oder schwer vermittelbare Hunde leben dort. Er war es auch, der die Feuerwehr alarmierte, die das Schaf dann befreite. In der Nähe des Gnadenhofs befinden sich Stall und Gehege, in dem die umherstreunenden Schafe – der Weidezaun war zerstört – normalerweise untergebracht waren. Die dortigen Zustände machten Schweitzer fassungslos. Die Unterbringung sei verdreckt und vermüllt, das Trinkwasser verschmutzt. Fotos der Schweitzers belegen dies. „Der Besitzer sieht tagelang überhaupt nicht nach den Tieren“, beklagte er gegenüber dem Landsberger Tagblatt, als der Fall publik wurde.

Der Tierbesitzer ärgert auch den Fuchstaler Bürgermeister

Gekümmert haben sich laut Gerhard Schmid, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Fuchstal, auch einige Mitarbeiter der VG. Diese hätten ihre Mittagspause genutzt, um vor Ort nach dem Rechten zu sehen. „Wir sind eben eine tierliebe VG“, sagt Schmid. Auch die Gemeinde Fuchstal hatte in der Vergangenheit wiederholt Probleme mit dem Mann aus dem Nachbarlandkreis. Laut Bürgermeister Erwin Karg habe es mit dem früheren Besitzer der Tiere nicht nur aufgrund verwahrloster Tiere Probleme gegeben, sondern auch wegen abgestellter Schrottautos. „Er tanzt uns auf der Nase herum“, beklagte Karg.

