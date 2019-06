vor 21 Min.

Diebe: Es wurden wieder Lenkräder gestohlen

Erneut wurden in Landsberg Autos aufgebrochen. Die Polizei ermittelt am Penzinger Feld.

Wieder sind im Raum Landsberg Autos aufgebrochen worden. Die Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und meldet folgenden Sachverhalt: Der oder die Täter brachen im Zeitraum von Samstag 14.30 Uhr, bis Montag 6.30 Uhr, bei einem Autohaus Am Penzinger Feld in Landsberg fünf Autos auf.

Die Scheiben wurden eingeschlagen, Kombiinstrumente und Lenkräder ausgebaut und gestohlen. Der Beuteschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. (lt)

Hinweise an die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/6120.

