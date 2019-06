12:38 Uhr

Diebe stehlen Lenkrad samt Airbag

In Kaufering werden aus sechs BMWs auch Navi und Bordcomputer entwendet. Der Schaden ist hoch.

In Kaufering wurde, wie die Polizei jetzt meldet, vom 4. bis zum 7. Juni in der Saalestraße, der Kolpingstraße, der Eichendorffstraße und der Westendstraße in sechs mit Keyless-Go ausgestattete BMWs eingebrochen.

Aus den Fahrzeugen wurden jeweils die Navigationseinheit und der Bordcomputer beziehungsweise aus einem der Fahrzeuge lediglich das Lenkrad samt Airbag entwendet. Die Schadensumme beläuft sich auf knapp 14.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise

Themen Folgen