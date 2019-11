vor 20 Min.

Diebespaar auf der Flucht: Zeugen helfen der Polizei

In Landsberg erwischt ein Ladendetektiv ein Diebespaar auf frischer Tat. Doch die Frau und der Mann suchen das Weite.

Von Thomas Wunder

Mehrere Zeugen haben am Freitagnachmittag dabei geholfen, ein Diebespaar festzunehmen, das kurz zuvor in einem Elektrofachmarkt am Penzinger Feld in Landsberg ein elektrisches Gerät gestohlen hatte.

Das Paar konnte schon einmal flüchten

Nach Angaben der Polizei fiel dem Ladendetektiv des Marktes das Pärchen auf, weil es in dem Geschäft in der Vergangenheit bereits einen Ladendiebstahl begangen hatte, aber unerkannt flüchten konnte. Beim Verlassen des Marktes sprach der Detektiv die Beiden an.

Die Frau und der Mann gaben die mutmaßliche Beute zurück. Danach kam es zu einer kurzen Rangelei und das Paar flüchtete. Mehrere Zeugen verfolgten die Täter, die in etwa 300 Meter Entfernung, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, von der Polizei festgenommen werden konnten.

