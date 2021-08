Karina Bauer aus Dienhausen: Die Feuerwehrfrau mit den vielen Aufgaben

Plus Karina Bauer aus Dienhausen erlebt in ihrer Zeit bei der Feuerwehr tragische, aber auch kuriose Einsätze. Für das Ehrenamt wünscht sie sich mehr Anerkennung.

„Ich wollte einfach etwas tun, um zu helfen.“ Karina Bauer aus Dienhausen hatte diesen Wunsch schon sehr früh – und der führte sie dann zur Feuerwehr. Inzwischen hat sie etliche Posten inne, und das sowohl bei der Feuerwehr Dienhausen als auch bei der in Denklingen. Aber das ist nicht alles. Die junge Frau hat noch ein weiteres sehr verantwortungsvolles Ehrenamt übernommen.