Diese Corona-Regeln gelten im Landkreis Landsberg 

Die bundesweite Corona-Notbremse ist in Kraft - in Bayern gibt es ein paar schärfere Regeln. Wir liefern den Überblick, was im Landkreis Landsberg gilt.

Der Corona-Inzidenzwert (Infektionsrate über sieben Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner) im Landkreis Landsberg sinkt. Am Freitag lag er laut Landratsamt bei einem Wert von 103,9. Nachdem mittlerweile die bundesweite „Notbremse“ gilt, gibt es auch neue Regelungen – in Bayern sind sie mitunter verschärft. Hier der Überblick, den das Landratsamt am Freitag verschickt hat (gilt für eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 100).

Einzelhandel und Dienstleistungen: Für Geschäfte, die inzidenzunabhängig öffnen dürfen, (zum Beispiel Lebensmittelhandel, Optiker, Drogerien, etc.) hat der Betreiber durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 20 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 40 Quadratmeter für den 800 Quadratmeter übersteigenden Teil der Verkaufsfläche.

Für Click & Meet (Termin-Shopping) gelten die gleichen Regelungen für den Platzbedarf. Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, sind untersagt. Ausnahmen sind Friseure und die Fußpflege. Für das Personal gilt dabei FFP2-Maskenpflicht und Kunden benötigen einen negativen PCR-Test, POC-Antigentest oder Selbsttest. Diese dürfen nicht älter als 24 Stunden sein.

Click&Meet ist laut Landratsamt ab einem Inzidenzwert von über 150 untersagt, es besteht nach wie vor die Möglichkeit zu Click&Collect. Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 150 (wie aktuell im Landkreis) gilt, dass Kunden nur eingelassen werden dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Ausgangsbeschränkung: Liegt der Inzidenzwert über 100, gilt ohne das Vorliegen triftiger Gründe eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr.

Kontaktbeschränkungen: Bei den geltenden Kontaktbeschränkungen ist die Regelung zu der wechselseitigen, unentgeltlichen, nicht geschäftsmäßigen Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren weggefallen. Ansonsten darf man sich derzeit nur mit einer haushaltsfremden Person treffen. Kinder unter 14 Jahren fallen nicht unter diese Regelung.

Sport: Die Sportausübung und die praktische Sportausbildung sind bei einem Inzidenzwert von über 100 nur im Rahmen einer kontaktfreien Ausübung von Individualsportarten allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt.

Schulbetrieb: Die Inzidenzregelungen für den Schulbetrieb, die sogenannte „Freitagsinzidenz" wurde gestrichen. Es gilt das Verfahren bei inzidenzabhängigen Regelungen. Liegt die Inzidenz über 100 (wie in dieser Woche), findet für alle Distanzunterricht statt (ausgenommen sind Abschlussklassen und Q11 sowie die vierten Klassen der Grundschulen).

Überschreitet der Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz von 100, treten die entsprechenden Regelungen ab dem übernächsten Tag in Kraft. Unterschreitet der Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen (bisher drei) die Inzidenz von 100, so treten die entsprechenden Lockerung ab dem übernächsten darauffolgenden Tag in Kraft. (lt)

