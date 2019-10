Diese Musiker haben ein Herz für Polkas und Märsche

Plus Beim Konzert der Schöffeldinger Musikanten und der Almmusikanten in Kaufering führt ein bekannter Moderator durch den Abend. Fast 600 Besucher sind aus dem Häuschen.

Mitten in Bayern schlagen die Herzen vieler Blasmusiker böhmisch-mährisch: Sowohl die Schönegger Almmusikanten als auch die Schöffeldinger Musikanten haben sich diesem Stil verschrieben – und da man nicht das Konkurrenzdenken pflegt, sondern das musikalische Miteinander, hatten die beiden Kapellen zu einem Doppelkonzert vor 600 Zuhörern in die Lechauhalle in Kaufering eingeladen. So war das Konzert

Die Betriebskapelle der Schönegger Käsealm

Georg Ried vom Bayerischen Rundfunk, bekannt auch vom Grand Prix der Volksmusik, moderierte den dreistündigen Abend in der voll besetzten Halle. Schnell übertrug sich die beschwingte Musik auf die Besucher, und so waren Ried bei seinen Gedichten und Witzen viele Lacher in der „Kauferinger Philharmonie“ gewiss. Bei den Schönegger Almmusikanten, gegründet 2014, handelt es sich um die Betriebskapelle der Schönegger Käsealm.

In dieser spielen Mitarbeiter, Milchbauern, Geschäftspartner und Freunde von Inhaber Sepp Krönauer, der auch anwesend war, unter der Leitung von Georg Miller. Zahlreiche Ehrengäste waren unter den Zuhörern, darunter Prinzessin Beatrix von Kaltenberg, Bezirksleiter Bernhard Weinberger, Barbara Jahn vom Festring München sowie Landrat Thomas Eichinger. „Die Blasmusik ist wichtig, weil sie die Menschen zusammenbringt“, sagte Eichinger in seinem Grußwort.

Die Schönegger eröffneten den Abend gleich mit viel „Dampf“, Dirigent Miller war in seinem Element. Die 25-köpfige Kapelle, darunter vier Damen, spielte unter anderem „Burg Falkenstein“, die „Kaiserblick-Polka“ sowie die „Rebellen-Polka“, komponiert von Günther Koch von der Firma Käserebellen aus Reutte.

Lustige Anekdoten zwischen den Stücken

Am Vortag hatte dieses Stück seine Premiere in Rottenbuch gefeiert, wo ebenfalls ein böhmisches Doppelkonzert der zwei Kapellen stattgefunden hatte. Weiter ging es mit „kulinarischer Musik“, und zwar den Stücken „Weintraubenpolka“, „Weinkellerpolka“ und der „Feinschmeckerpolka“, einem Paradestück von Ernst Mosch.

Moderator Georg Ried verstand es prächtig, zwischen den Stücken das Publikum zu unterhalten mit lustigen Anekdoten, die er zu Gedichten verarbeitet hatte, oder Witzen über Biertrinker, Österreicher, beginnende Demenz oder auch Schlaglichter der Presse. Nach dem Gloria-Patri-Marsch, einer Zugabe und begeistertem Applaus, schickten die Schönegger ihre Gäste in die Pause, nach der die Schöffeldinger Gastgeber dann mit Schmiss in die zweite Runde starteten, mit dabei „Spielerchef“ Helmut Gläserke. Mit dem „Veteranenmarsch“ sorgten sie gleich für gute Stimmung. Viel Applaus erhielten auch die beiden Solisten am Tenorhorn beim „Schützenwalzer“ von Ernst Mosch.

Als Vorband der Egerländer Musikanten aufgetreten

Bereits im August waren die Schöffeldinger, die auch eine CD mit dem Titel „Unser Herz schlägt Böhmisch“ herausgebracht haben, als Vororchester der „Original Egerländer Musikanten“ in Altusried zu hören. Ein weiterer Volksmusik-Höhepunkt steht am 1. Mai 2020 mit dem Almfestival in Rottenbuch an: Unter dem Motto „Blasmusik trifft Oberkrain“ spielen dort Kapellen – auch die Schöffeldinger und Schönegger.