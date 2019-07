19.07.2019

Dieser Maler hat viele Fans

Der Landsberger Hans Dietrich ist ein Chronist der Stadt. Zum Ruethenfest sind seine Werke in der Säulenhalle zu sehen

Man muss nicht unbedingt ein Popstar sein, um die Hallen mit Fans zu füllen. Hans Dietrich schafft das auch als Maler. Nun war es zwar „nur“ die Landsberger Säulenhalle und kamen zur Eröffnung seiner Ausstellung die „Fans“ auch nicht von weither, sondern eher aus der Umgebung; doch zeichnet gerade das den Künstler aus: Ob nun als Maler aus Landsberg oder seit Jahrzehnten liebevoll aquarellierender Chronist der Stadt – vor allem ist Hans Dietrich ein Maler, den die Landsberger selbst schätzen wie kaum einen anderen.

Entsprechend groß war der Besucherandrang, als er nach vier Jahren nun wieder zu einer großen Präsentation mit beinahe 80 Exponaten einlud, darunter Aquarelle und Acrylbilder mit Motiven aus der Altstadt sowie thematisch anders orientierte Arbeiten in verschiedenen Techniken, überwiegend jüngerer Entstehungszeit.

Den Grund für das Interesse sah in seiner Einführungsrede Dieter Völkel in Dietrichs Einstellung zur eigenen Arbeit: „Ich male gerne“, zitierte er den Künstler und verwies darauf, dass man diese Freude am Malen feststellen und den Bildern ablesen könne. Die Besucher, so Völkel, hätten das Glück, in einer Ausstellung zu sein, aus der man nicht verstört, sondern heiter und frohgemut heraus gehe. Tatsächlich zieht sich dies als unausgesprochener Grundsatz durch das gesamte Schaffen Dietrichs: dass in gleicher Weise wie sie entstehen, auch die Betrachter seine Bilder erleben und genießen sollen – mit Freude.

Dabei verzichtet er nicht darauf, sich gelegentlich neu auszuprobieren und kann auf ein Werk von erstaunlicher stilistischer Bandbreite verweisen. Wie schon vor vier Jahren zeigt er auch diesmal, oft direkt nebeneinander gehängt, Arbeiten, mit denen er sich frei zwischen Naturalismus und Realismus bewegt und teilweise auch in die Abstraktion hinein geht. So vielfältig ihr Stil, so eindeutig erkennbar ist gleichzeitig aber auch die Dietrich’sche Handschrift, die alle seine Bilder tragen. Mit untrüglichem Blick für die Besonderheit eines Motivs entstehen in seiner je nach gewünschter Blickführung mal detailgenauer, dann wieder nur andeutender Gestaltung Werke, die über eine bloße Abbildung weit hinausgehen. (ink)

Die Ausstellung in der Säulenhalle ist geöffnet bis Montag, 22. Juli, täglich von 11 bis 19 Uhr.

