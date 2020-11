vor 17 Min.

Dießen: Autofahrer fährt auf Rettungswagen auf

Ein Rettungswagen war am Freitagabend in Dießen in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Dießen ist bekannt für seine Engstellen. An einer davon ereignet sich am Freitagabend ein Unfall mit einem Rettungswagen.

Ein Unfall mit einem Rettungswagen hat sich am Freitagabend in Dießen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war der Rettungswagen gegen 19.45 Uhr vom Marktplatz in Richtung Herrenstraße unterwegs. Als dem Rettungswagen in der Engstelle ein Lkw entgegenkam, bremste der Fahrer, um den Lastwagen durchzulassen. Allerdings übersah ein nachfolgender 33 Jahre alter Autofahrer aus Dießen dieses Manöver und fuhr auf den Rettungswagen auf.

Am Pkw brach die Stoßstange und das Trittbett des Rettungswagens wurde verbogen. Der Schaden wird insgesamt auf 500 Euro geschätzt. (lt)

