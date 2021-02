vor 17 Min.

Dießen: Bürgermeisterin Sandra Perzul kann keine Bonbons regnen lassen

Im Fasching (hier als Stargeiger David Garrett beim Frauenbund-Fasching) mischt Sandra Perzul gerne mit. Doch im ersten Jahr als Bürgermeisterin fällt alles aus - vom Bonbonregen am Rathaus am Lumpigen Donnerstag bis zum Kehraus am Faschingsdienstag.

Plus Die Dießener Bürgermeisterin geht gern auf den Fasching. Deshalb freute sie sich auch auf ihre Premiere beim Rathaussturm der Grundschüler. Doch dieser ist wegen Corona abgeblasen.

Von Petra Straub

In bunte Kostüme schlüpfen und als Elvis Presley oder Pippi Langstrumpf über die Tanzfläche fegen. Zu Oldies lauthals mitsingen und ausgelassen feiern. Das alles vermisst das närrische Volk in diesem Jahr. Auch der Sturm der Grundschulkinder aufs Dießener Rathaus ist heuer abgeblasen - sehr zum Bedauern von Bürgermeisterin Sandra Perzul. Zu gerne hätte sie zum ersten Mal in ihrer Amtszeit die kleinen Narren am Lumpigen Donnerstag vor dem Rathaus mit kistenweise Süßigkeiten begrüßt - schließlich ist die Bürgermeisterin ein richtiger Faschingsfan, wie sie erzählt.

Corona beherrscht das Tagesgeschehen. Deshalb ist in diesem Jahr auch im Dießener Rathaus nicht daran zu denken, sich mit den Kollegen zu Kaffee und Krapfen zusammenzusetzen und am Lumpigen Donnerstag Bonbons auf die Grundschulkinder herabregnen zu lassen. „Es ist nicht mal Schule“, sagt Sandra Perzul. Dabei hatte sie sich schon sehr auf den Rathaussturm gefreut. „Wahrscheinlich hätte ich mich als Hexe verkleidet“, sagt sie, und – Simsalabim! – Unmengen an Bonbons aus ihrem Hut gezaubert. Unten auf der Straße, vor ihrem Amtszimmer im ersten Stock, wäre dann sicher auch ihr Sohn Lukas mit weit ausgebreiteten Armen gestanden, um eine große Portion Bonbons abzubekommen. Da es jedoch für den Viertklässler die letzte Gelegenheit an der Grundschule ist, ist diese unwiederbringlich verloren.

Ein Bild aus früheren Jahren, denn heuer gibt es keinen Bonbonregen am Dießener Rathaus. Bild: Stephanie Millonig/Archiv

Gerne erinnert sich die Bürgermeisterin an den Fasching in ihrer Kindheit. Mit ihren Eltern hat sie keine Gelegenheit ausgelassen, zum Faschingsball zu gehen. Als Cowgirl, Indianerin und Spanierin hat sie sich verkleidet und in der Alten Post gefeiert. Auch der KAB-Fasching ist ihr noch gut in Erinnerung. In den vergangenen Jahren hat sie die Tradition wieder aufleben lassen und ist mit ihrem Sohn und Freunden zu dieser Veranstaltung in den Traidtcasten gegangen, die die Kolpingsfamilie vor ein paar Jahren übernommen hat. Gerne erinnert sie sich an den Gaudiwurm in St. Georgen.

Mal als Arzt, mal als Hexe im Fasching

In den vergangenen Jahren zählte die Ballnacht des Musikvereins Dießen am Rosenmontag alljährlich zu ihren Highlights in der fünften Jahreszeit. Als Pressefotografin hat sie sich dort schon verkleidet, als Mann, Arzt und als Hexe – je nachdem, was das Motto vorgab.

Wie viel Spaß es der Bürgermeisterin macht, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, das hat sie in den vergangenen zehn Jahren bei den Faschingsabenden des Dießener Frauenbunds gezeigt. Ob als bodenständiger „voXXclub“-Sänger mit Lederhose, als Geigenwunderknabe David Garrett oder als Schlagerstar Wencke Myhre – das Publikum amüsiert sich köstlich und honoriert die Darbietungen stets mit viel Applaus. „Viele Stücke hab ich selber geschrieben oder umgeschrieben, damit es für Dießen passt“, blickt sie zurück und erinnert sich amüsiert an ihre Auftritte als Mitglied der Popgruppe Abba, als Obernonne im Song von „Sister Act“ oder als Gast einer Schönheitsfarm.

Auch als Kind war Sandra Perzul gerne im Fasching unterwegs - unter anderem im Indianerkostüm. Bild: Sandra Perzul

„Das ist eine ganz nette Gruppe“, sagt sie über ihre Hobbyschauspielkolleginnen. „Die ganze Arbeit lohnt sich, weil jeden Abend so gelacht wird.“ Damit die Stammgäste in diesem Jahr nicht ganz ohne Faschingsgaudi auskommen müssen, wird gerade überlegt, ob der Klamauk der vergangenen Jahre nicht in Ausschnitten online gestellt wird. So könnten sich die Narren wenigstens daheim ein bisschen amüsieren, sagt die Bürgermeisterin, die auch in diesem Jahr gerne wieder mitgewirkt hätte bei der Suche nach kurzweiligen Stücken mit Lokalkolorit, bei der Auswahl der Bühnenausstattung, der Requisiten und Kostüme und beim Einstudieren der Dialoge und Choreografien.

Das Impfen der Senioren ist für Sandra Perzul momentan wichtiger

Und woher kommt die Liebe zum Laienspiel? „Mein Opa hat auch schon Theater gespielt“, erzählt Sandra Perzul. Emil Ernst sei in Dießen Feuerwehrkommandant gewesen und habe bei Veranstaltungen gerne auf der Bühne gestanden, um die Besucher mit kleinen Beiträgen aufzuheitern.

Dieses Jahr fällt die Faschingsgaudi pandemiebedingt aus. „Es gibt momentan wichtigere Dinge, als Fasching“, sagt die Bürgermeisterin, und verweist etwa darauf, den Senioren innerhalb der Gemeinde eine Impfmöglichkeit zu bieten, damit sie nicht nach Penzing fahren müssen. Und sie habe auch die Bürger im Blick, die gerne wüssten, wie und wann es mit Lockerungen weitergeht, die Angst haben vor dem Coronavirus, aber auch vor den wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Folgen.

