Dießen

vor 38 Min.

Das Ufer in St. Alban: Ein einzigartiger Platz am Ammersee

Ein kiesiger Strand und eine dahinter liegende Feuchtfläche sind typisch für das Ammerseeufer am ehemaligen Campingplatz südlich des Seerestaurants in St. Alban.

Plus Auf dem früheren Campingplatz hat sich ein ganz besonderer Naturraum erhalten. Was das für die künftige Nutzung und Gestaltung des frei zugänglichen Ufers bedeutet.

Von Gerald Modlinger

Schon den zweiten Sommer ist die Marktgemeinde Dießen Eigentümerin des früheren Campingplatzes zwischen Seerestaurant und SGA-Gelände in St. Alban. Die Frage, was nun mit dem Seegrundstück geschehen soll, ist nun in der jüngsten Bauausschusssitzung von Gabriele Übler (Grüne) aufgeworfen worden. Bei diesem Uferabschnitt handelt es sich um einen besonders seltenen Naturraum, hieß es.

