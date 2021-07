Dießen

06:07 Uhr

Das Wasserrad in Dießen bleibt womöglich ein Traum

Plus Schon seit vielen Jahren möchte die Fischerfamilie Gastl am Dießener Untermüllerplatz eine Sehenswürdigkeit errichten. Doch Auflagen des Wasserwirtschafsamts könnten das Vorhaben jetzt scheitern lassen.

Von Gerald Modlinger

Als bei der Umgestaltung der Mühlstraße 2014/15 auch die Mühlbach-Aufständerung und der Wasserfall am Untermüllerplatz beseitigt wurden, kam in Dießen der Wunsch nach einer neuen Sehenswürdigkeit auf. Ein Schauwasserrad könnte zumindest noch an die Tradition der Müllerei erinnern, die 1975 mit dem Abbruch der früheren Unteren Mühle zu Ende gegangen war. Doch inzwischen ist zweifelhaft, ob diese Idee noch Wirklichkeit werden kann. Vor ein paar Tagen gab es dazu einen Ortstermin mit Vertretern von Gemeinde, Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt.

