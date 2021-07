Dießen

vor 32 Min.

Demo in Dießen: Worum es beim "Kulturspaziergang" geht

Plus In Dießen ruft der Verein „Freie Kunstanstalt“ zur Demonstration auf. Auf dem Untermüllerplatz findet eine Kundgebung statt. Was gefordert wird.

Von Uschi Nagl

Dießen hat schon viel gesehen: Prozessionen, Trachten-, Fest- und Karnevalsumzüge, aber eine als „Kulturspaziergang“ gestaltete Demo, zu der der Verein „Freie Kunstanstalt Dießen“ am Samstag eingeladen hatte, gab es noch nie: Pünktlich um 14 Uhr ging auf dem Skateplatz beim MTV-Gelände der Punk ab. Die Bands „the ultimat“ und „Punk9“ heizten ein, und auf der neuen Asphaltfläche des Skater-Platzes stand in riesige Buchstaben mit Kreide geschrieben, was die Dießener Jugendbewegung sich wünscht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

