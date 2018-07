vor 18 Min.

Dießen: Der „Sanktus“ feiert einen Runden

Das kommunalpolitische Urgestein Kaspar Sanktjohanser aus Dießen ist 90 Jahre alt. Das Reiten und die Pferde sind seine Leidenschaft.

Von Beate Bentele

Dießen Der Landkreis Landsberg und speziell die Marktgemeinde Dießen tragen deutlich sichtbar seine Spuren: Kaspar Sanktjohanser, der „Sanktus“, ist ein kommunalpolitisches Urgestein, das jetzt seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Fast 40 Jahre lang sind weitreichende Entscheidungen über den Schreibtisch von Dießens ehemaligem Zweiten Bürgermeister (1978 bis 1990), Marktgemeinderat (1960 bis 1956, sowie von 1990 bis 1996) und Kreisrat (1966 bis 1996) gelaufen.

Die wirtschaftliche Bedeutung für die Landwirtschaft bis hinauf ins Oberland hat er als Schmiedemeister und Besitzer von „Landmaschinen Sanktjohanser“ maßgeblich in die zeitgenössische Entwicklung begleitet, und dann ist da noch der Reit- und Fahrverein Ammersee-Diessen, dem er fast sein Leben lang mit großer Passion „diente“ und der Vielseitigkeitsreiterei in Bayern, lange vor dem Staatsgut Achselschwang, auf die Sprünge half.

Kaspar Sanktjohanser ist heute wie damals daheim in der Fischerei 3. Dort hatte schon der Vater, der aus Windach kam und im Markt am See heimisch geworden ist, 1922 eine Huf- und Wagenschmiede eingerichtet. Ein hartes Brot, das dem Sohn gefallen hat und der 1951 mit der Meisterprüfung („Da bin ich mit dem Motorrad ein Jahr lang nach München gefahren“) seine Qualifikation erworben hat, um den Vater im Handwerk 1953 abzulösen. Schon 1960 baute er das Elternhaus um und die neue Werkstatt samt Büro ein. Just in dem Jahr stieg er in die Lokalpolitik ein und wurde in den Marktgemeinderat gewählt.

1983 zog das Unternehmen von der Fischerei 3 in die Lachener Straße 52, wo es sich noch heute befindet. 2005 eröffnete eine Filiale in Peißenberg und die Kooperationen mit großen Firmen der Landmaschinenherstellung wurde immer umfangreicher. Obwohl inzwischen die Chef-Ebene auf den Schultern von Sohn und Enkel ruht (beide Kaspar), kutschierte Kaspar Senior mit seinem E-Mobil und immer korrekt mit Hut bekleidet, regelmäßig über die Prinz-Ludwig-Straße Richtung Firma. „Manchmal schau ich schon noch nach dem Rechten.“

Neben Arbeit und Politik sind d’ Ross und d’ Reiterei eine ewige Leidenschaft. 1973 hat er im Dießener Reit- und Fahrverein (RFV) den Vize und dann den Posten des Ersten Vorsitzenden übernommen. Die entscheidenden Weichen stellte Sanktjohanser 2003|2004, als er den Reitstall in Dießen-Wengen auflöste und eine Heimat im Klostergut (westlich Schacky Park) schuf. Dort hat der RFV damals ein großzügiges Sport- und Freizeitgelände bekommen.

