Dießen

vor 19 Min.

Der neue Skate- und Basketballplatz in Dießen ist ein Volltreffer

Plus Der neue Skate- und Basketballplatz beim MTV-Gelände ist jetzt offiziell eröffnet. Alle loben das Projekt. Doch bei der Jugendarbeit in Dießen ist noch nicht alles erledigt.

Von Uschi Nagl

Schon um 11 Uhr herrschte am Samstag Partystimmung auf dem neuen Skate- und Basketballplatz beim MTV-Gelände in Dießen. Coole Musik tönte aus den Boxen, Skater unterschiedlicher Generationen sausten über die neuen Rampen, nebenan warfen die Basketballer Bälle in die Körbe. Der Skate- und Basketballplatz wurde eröffnet.

