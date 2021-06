Dießen

06:04 Uhr

Die Fischer am Ammersee ziehen eine trübe Bilanz

Auf dem Dießener Untermüllerplatz zeigten die Berufsfischer vom Ammersee beim Fischerjahrtag am Peter-und-Pauls-Tag Flagge.

Plus Beim traditionellen Fischerjahrtag zu Peter und Paul greift Vorsitzender Bernhard Ernst zu drastischen Formulierungen. Die Fischerei sieht sich einem ganzen Bündel an Problemen gegenüber.

Von Gerald Modlinger

Ein kleiner Festzug mit Musik: Nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie ein ungewöhnliches Ereignis in Dießen: Dafür haben am Dienstag die Ammersee-Fischer gesorgt, die sich am Gedenktag der Apostel Petrus und Paulus zu ihrem Jahrtag trafen. Während man sich über dieses Stück Normalität freute, stellt sich die derzeitige Lage der Ammerseefischerei aber nicht gut dar, war dem Bericht vom Vorsitzenden der Genossenschaft, Dr. Bernhard Ernst aus Utting, zu entnehmen.

