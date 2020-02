Dießen: Die Grünen wollen den Populisten Paroli bieten

Plus Hass im Netz, Hetze gegen Ausländer: Die Dießener Grünen beschäftigen sich bei einer Diskussion mit rechtspopulistischen Verallgemeinerungen. Was die Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze fordert.

„Die Ausländer fressen uns die Haare vom Kopf!“ oder „Alle Journalisten lügen, weil sie uns die Wahrheit verschweigen wollen“. Mit solchen Verallgemeinerungen und Angstargumenten setzten sich die Redner bei einer Veranstaltung der Dießener Grünen zum Thema „Argumente gegen Populismus“ im Blauen Haus auseinander. Dazu war auch ein prominenter Gast aus dem Landtag an den Ammersee gekommen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, berichtete über eigene Erfahrungen und gab Tipps, wie Rechtspopulisten Paroli geboten werden kann.

Moderiert und mitgestaltet wurde der Abend von Gemeinderatskandidatin Dr. Franziska Emmerling, die als Psychologin und Neurowissenschaftlerin tätig ist. Den richtigen Ton dazu fand die Formation „Zum Blauen Veilchen“ aus Landsberg. Mit Songs, Gedichten und Kabarett beleuchteten Sybille Engels, Monica Calla und Jank Jankovic die tragisch-komische Seite der Macht.

Blödsinn zu entlarven kostet viel Kraft

Leider, so Emmerling, koste es viel mehr Kraft, Blödsinn zu entlarven und zu widerlegen, als Blödsinn in die Welt zu setzen. Umso mehr ermunterte sie dazu, sich an Fakten zu halten, mit Verunsicherten das Gespräch zu suchen, ohne Fronten zu verhärten, Provokateuren Paroli zu bieten, Haltung gegen Menschenfeindlichkeit zu wahren und Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen. In Gesprächen mit populistischen Tendenzen sollte man sich nicht von Thema zu Thema treiben lassen, sondern versuchen, zu agieren und Widersprüche durch hartnäckiges Nachbohren aufzudecken. Hilfreich, so Emmerling, seien häufig Ironie und Humor sowie klarer, sachlicher Widerspruch.

Rechtspopulisten Paroli zu bieten, dazu forderte auch Katharina Schulze leidenschaftlich auf. Hinschauen sei wichtig, so Schulze. Längst sei die rechtsextreme und rassistische Szene divers und stark vernetzt und die AfD sei ihr parlamentarischer Arm. Eine britische Studie „Battle for Bavaria“ habe sogar aufgezeigt, dass es 2018 gezielte Einflussnahmen auf die Landtagswahl in Form von digitalen Hassbotschaften und Fake News an und über Grünen-Politiker gegeben habe. Die desolate Wahl in Thüringen müsse das letzte Wecksignal sein, um konkrete Strategien gegen Rechtsaußen zu entwickeln.

Jede Verunglimpfung anzeigen

Sie selbst zeige jede Verunglimpfung auf ihren Social-Media-Kanälen konsequent an. Allerdings sei sie als Landtagsabgeordnete privilegiert. Sie habe ein Team und eine Standby-Leitung zur Polizei. Es sei die dringende Aufgabe der politisch Verantwortlichen, die Rahmenbedingungen für Demokratie zu stärken. Es müsse möglich sein, wie von den Grünen gefordert, mit einem Screenshot virtuell Anzeige zu erstatten. Schwerpunktstaatsanwaltschaften gegen digitale Gewalt und Beratungsstellen für Betroffene von Hass im Netz müssten entstehen.

„Wir müssen das Spielfeld der Populisten verlassen und in unserem eigenen Spielfeld Tore machen.“ Diesen Rat gab Schulze in der Fragerunde auch dem Landratskandidaten Dr. Peter Friedl. Er wollte wissen, wie man sich bei Sachthemen, zum Beispiel im Kreistag, gegenüber der AfD abgrenzen könne. Aus ihren Erfahrungen im Landtag, so Schulze, gelinge das am besten, wenn man agiere, statt zu reagieren. Es sei denn, die AfD falle durch sexistische, antisemitische oder rechtsextreme Grenzüberschreitungen auf. Dann sei klare Kante und ein Stoppsignal von allen demokratischen Parteien gefragt.