Dießen

vor 16 Min.

Die Kleiderkammern sind gut gefüllt

Plus Der BRK-Kreisverband Landsberg ruft zur Kleiderspende auf, und zahlreiche Bürger bringen gut erhaltene Ware. Sie wird nun in den Kleiderläden des Landkreises angeboten – auch in Dießen.

Von Uschi Nagl

Ein Besuch der „Schatztruhe“ in der Prinz-Ludwig-Straße könnte sich nach der langen Corona-Pause in den nächsten Tagen ganz besonders lohnen. Die Kleiderlager des BRK-Kreisverbands sind gut gefüllt, da in den vergangenen Monaten kaum etwas verkauft werden konnte. Angesichts überfüllter Kleidercontainer bot das Rote Kreuz am Samstag vor der Dießener Mehrzweckhalle nochmals für alle Bürger den Service an, gut erhaltene und tragbare Kleidung persönlich abzugeben. Auch diese wird bald – gesichtet und sortiert – in der „Schatztruhe“ erhältlich sein.

