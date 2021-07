Dießen

vor 16 Min.

Die Kunstanstalt geht in Dießen auf die Straße

Die "Kunstanstalt" ist in Dießen zum Begriff einer Bewegung geworden, die sich für konsumfreie Freiräume für Kultur und Begegnung in der Marktgemeinde einsetzt.

Plus Am Samstag soll in Dießen das Thema „Kultur und Begegnung“ bei einer Demonstration auf die Straße getragen werden. Was der Verein „Freie Kunstanstalt“ mit zahlreichen Unterstützern vorhat.

Von Gerald Modlinger

Nach dem kleinen Umzug zum Fischerjahrtag in der vergangenen Woche wird es in Dießen in Kürze wieder einen Umzug geben – dieser dürfte aber mindestens eine Nummer größer ausfallen. Der Verein „Freie Kunstanstalt“ plant für Samstag, 10. Juli, eine Demo und einen Kulturspaziergang. Dazu werden zahlreiche bekannte Künstler in der Marktgemeinde erwartet. „Wir planen für zwei Szenarien, für unter 500 und für über 500 Teilnehmer“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Stefanie Sanktjohanser.

