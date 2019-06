vor 17 Min.

Dießen: Die Lachener Straße ist vier Nächte komplett gesperrt

Für zwei Mal zwei Nächte muss die Lachener Straße in Dießen in der nächsten und übernächsten Woche wegen Fahrbahnarbeiten komplett gesperrt werden.

Die Fräs- und Asphaltarbeiten machen die Lachener Straße in Dießen unpassierbar. Was das für Anwohner und Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Wegen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten wird die Lachener Straße in vier Nächten komplett gesperrt. Das gab das Staatliche Bauamt Weilheim in einer Pressemitteilung bekannt. Dabei wird die Lachener Straße, deren Fahrbahn instand gesetzt werden muss, in dieser und in der kommenden Woche jeweils ab 20 Uhr am Donnerstag- beziehungsweise Freitagabend bis zum darauffolgenden Morgen um 6 Uhr nicht passierbar sein.

Seit Mittwoch, 5. Juni, wird in Dießen die Fahrbahn der Lachener Straße von der Bahnhofstraße bis zum Ammersee-Gymnasium instand gesetzt. Für die Fräsarbeiten und den Einbau der Asphaltschichten sind nun aber in vier Nächten Vollsperrungen notwendig, teilt Julia Haider, Abteilungsleiterin im Staatlichen Bauamt in Weilheim, mit.

Auch die Prielstraße wird gesperrt

Der erste Abschnitt der Lachener Straße wird daher in der Nacht von Donnerstagabend, 27. Juni, 20 Uhr, bis Freitagmorgen, 6 Uhr bearbeitet, und zwar ab der Einmündung der Bahnhofstraße bis zur Prielstraße, wobei Bahnhofstraße und Prielstraße selbst befahrbar bleiben. In der zweiten Nacht von Freitagabend, 28. Juni, 20 Uhr, bis Samstagfrüh, 6 Uhr, wird ab der Einmündung Prielstraße bis Ammersee-Gymnasium gefräst. Dabei bleibt auch wieder die Prielstraße gesperrt.

In den Nächten drei und vier werden dann Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Von Donnerstagabend, 4. Juli, 20 Uhr, bis Freitagfrüh, 6 Uhr von der Bahnhofstraße bis zur Prielstraße (Bahnhofstraße und Prielstraße bleiben befahrbar) sowie in der vierten Nacht von Freitagabend, 5. Juli, 20 Uhr, bis Samstagfrüh um 6 Uhr, dann von der Prielstraße bis zum Ammersee-Gymnasium. Dabei wird wiederum auch die Prielstraße gesperrt.

Laut Staatlichem Bauamt wird der Verkehr über die Staatsstraße 2056 und die Kreisstraßen LL3 über Entraching und LL23 nach Utting umgeleitet. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können laut Haider Verschiebungen im Bauablauf nicht ausgeschlossen werden. Die Anwohner der Abschnitte werden durch die örtliche Bauleitung jeweils gesondert informiert. (lt)

