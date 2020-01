13:10 Uhr

Dießen: Die Sanierung der Tiefgarage kann losgehen

Einen verschlossenen Anblick bietet der Platz am Beginn der Dießener Mühlstraße. Das soll sich im Rahmen eines Umbaus ändern, der zusammen mit der Sanierung der Tiefgarage durchgeführt wird.

Plus Die Tiefgarage an der Dießener Mühlstraße wird modernisiert. Auch der Platz darüber soll aufgepeppt werden. Was die Planer vorhaben.

Von Dieter Schöndorfer

Eigentlich gehörten in Dießen die Neugestaltung der Mühlstraße und die Sanierung der Tiefgarage sowie die Umgestaltung des öffentlichen Platzes zusammen. Die Mühlstraße ist längst fertiggestellt, die Tiefgarage aber bislang weit davon entfernt und der Platz auf dem Gelände des früheren Schlachthofes lädt noch immer keinen Passanten zum Verweilen ein. Das soll sich nun bald ändern.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Die Projektleitung hat die Marktgemeinde „Die Vereinbarung mit der Eigentümergesellschaft ist unterschrieben“, erklärt Bürgermeister Herbert Kirsch im Gespräch mit dem LT – und: „Die Städtebauförderung hat 250.000 Euro für die Maßnahme bewilligt“, ergänzt Bauamtsleiterin Johanna Schäffert. Und nicht nur das: die Regierung von Oberbayern habe mit Nachdruck festgestellt, dass sie die Fertigstellung des Vorhabens gerne noch in diesem Jahr sehe. Die Federführung bei dem Projekt hat die Marktgemeinde Dießen inne, die auch gleichzeitig zur Eigentümergesellschaft des Ensembles gehört. Johanna Schäffert: „Unterstützung durch die Städtebauförderung ist nur für Kommunen möglich.“ Eng, dunkel und in die Jahre gekommen: Die Einfahrt in die Tiefgarage an der Dießener Mühlstraße. Bild: Julian Leitenstorfer Das Vorhaben, damit ist die längst überfällige Sanierung der Tiefgarage gemeint mit Umgestaltung des Platzes über dem unterirdischen Parkdeck. Das Areal umfasst die Adressen Mühlstraße 4 bis 6. Der Anlass der geplanten Bauarbeiten reicht ins Jahr 2015 zurück. Die Garage war bereits zu diesem Zeitpunkt teilweise undicht, berichtete der damalige Hausverwalter Roland Kratzer. Inzwischen wird die Eigentümergemeinschaft von der Arefa-Hausverwaltung Landsberg betreut. Zudem waren Gebäude und unterirdische Stellplätze in die Jahre gekommen, wurde das Ensemble doch schon zwischen 1978 und 1982 errichtet. Dennoch dauerte es bis zum November des vergangenen Jahres, bis die Vereinbarung zwischen Gemeinde und Eigentümergemeinschaft unter Dach und Fach war. Allerdings stehen nun noch eine Reihe von Gutachten an, wie etwa zur möglichen Belastung durch asbesthaltiges Material und dessen Entsorgung sowie statische Untersuchungen. „Gutachten und der Beginn der Ausschreibungen können aber parallel laufen“, erklärt die Bauamtsleiterin, sodass sie den Beginn der Ausschreibungen noch im Januar oder Februar erhofft. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Gebäude und Garage sind in die Jahre gekommen Aber was sehen die Planungen konkret vor? Sichtbarste Neuerungen bei der Tiefgarage werden eine neue Beleuchtung sowie ein hellerer Anstrich sein. Modernisiert, das geben schon die aktuellen Bestimmungen vor, wird der Brandschutz mit Fluchtwegen. Nicht ändern werde sich wohl die Aufteilung der Stellplätze, auch wenn dieselben relativ eng ausfallen. Außerdem müsse in den Tiefgaragen – ein Teil ist öffentlich, ein weiterer Teil dauervermietet – noch ein Raum für die Mülltonnen gefunden werden, die nach wie vor oberirdisch auf dem Platz über der Garage abgestellt sind. Wenig Änderungen sind allerdings im Garagenzufahrtsbereich möglich. Lediglich der unansehnliche Einfahrtspfosten wird modernisiert. Der Platz soll sich zur Mühlstraße hin öffnen Der ehemalige Schlachthofplatz selbst, um den sich heute zum einen die Redaktionen von Landsberger Tagblatt und Ammerseekurier, ein italienischer Feinkostladen und ein türkisches Bistro sowie eine Physiotherapie-Praxis gruppieren, soll sich künftig zur bereits umgebauten Mühlstraße wesentlich stärker öffnen, als das bisher der Fall ist. Laut Johanna Schäffert werden die bislang zwei kleinen Treppenaufgänge durch einen breiten, sanft ansteigenden Aufgang ersetzt. Durch eine Grünanlage abgetrennt zieht sich dann wie bisher auch ein barrierefreier Weg hinauf zu dem Platz. Bürgermeister Kirsch ist zuversichtlich, dass ein „freundlicherer und ansprechenderer Charakter“ in Verbindung mit der Mühlstraße erzielt werde. Dazu beitragen soll auch der neue Belag, der dem der Mühlstraße sehr nahe kommen soll. Die Baustellenabwicklung sei derzeit in der Planung, werde aber ebenso wie der Baubeginn mit den Betreibern der anliegenden Geschäfte und Praxen vorab besprochen. Herbert Kirsch: „Es wird immer sichergestellt sein, dass die Läden und Eingänge erreichbar bleiben.“ Zur Baudauer könne derzeit noch nichts Konkretes gesagt werden. Das hänge vom Verlauf der Ausschreibungen, den Ergebnissen der Gutachten und eventuell später noch auftauchenden Schäden ab. Das Gemeindeoberhaupt ist aber sicher: Das 640.000-Euro-Projekt – die Kosten werden unter Gemeinde und Eigentümern aufgeteilt – soll noch in diesem Jahr fertig werden.

Themen folgen