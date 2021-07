Die älteste Dießenerin feiert ihren 106. Geburtstag

Mit 106 Jahren gehört Gerda Klamann gehört zu den ältesten Bürgerinnen in Bayern. Sie lebt im Augustinum Dießen.

Vor Kurzem wurde im Augustinum Dießen ein bisschen gefeiert: Der Anlass war ein ganz besonderer, denn Gerda Klaman ist mit ihren 106 Jahren nicht nur die älteste Bewohnerin im Augustinum und älteste Einwohnerin der Marktgemeinde Dießen, sie zählt darüber hinaus zu den ältesten Bürgerinnen Bayerns.

Zu der kleinen Feierstunde im Augustinum im Büro von Direktor Claus Ammer überbrachte Bürgermeisterin Sandra Perzul der Jubilarin die Glückwünsche der Marktgemeinde und einen hübschen Blumenstrauß. Auch Landrat Thomas Eichinger kam am Nachmittag auf ein Gläschen Sekt, um mit Gerda Klaman anzustoßen und ihr zu gratulieren. Ihren Ehrentag feierte sie aber ganz im kleinen Kreis mit ihrem Neffen Klaus Danneberg und deren Ehefrau, ihren einzigen Verwandten, die sie regelmäßig im Augustinum besuchen.

Gerda Klaman arbeitete im Bundeswirtschaftsministerium

Chic sieht Gerda Klaman in ihrem roten Kleid aus und blickt auch ein bisschen keck in die Kamera: Haltung hat sie ihr ganzes Leben immer gezeigt, eine gestandene Frau bis in ihr stattliches, hohes Alter, so auch jetzt in Corona-Zeiten: Sie wurde 1915 in Königsberg in Ostpreußen geboren, nach der Flucht 1944/45 wurde sie in Langenhagen bei Hannover ansässig. Später dann, nach der Ausbildung zur Sekretärin, war die Zeit als Mitarbeiterin im Wirtschaftsministerium der Bundesregierung in Bonn unter Ludwig Erhard vielleicht eine der prägendsten in ihrem Leben, wo sie die Entstehungszeit der jungen Bundesrepublik miterlebt hat.

Der Grund, warum sie so alt geworden ist? Bei dieser Frage muss die rüstige alte Dame immer schmunzeln. Körperlich und geistig fit gehalten habe sie sich von ihrer Jugend an mit viel Sport, bei jedem Wetter immer draußen, mit sehr gesunder Ernährung, vielen Reisen. Und sie war eine hervorragende Schneiderin, sogar Kostüme hat sie sich selber genäht, die sie noch heute hat. Gerda Klaman liebt Gedichte und Literatur, bis vor einigen Jahren besuchte sie noch regelmäßig die Kulturveranstaltungen im Augustinum. Und ihr bestes Rezept: immer ein sonniges Gemüt mit einer guten Portion Humor, heißt es in einer Mitteilung des Augustinums. (lt)

