Dießen: Hubschrauber sucht nach vermisster Frau

In Dießen läuft eine Suchaktion mit Hubschrauber. Gefunden wird die gesuchte Frau dann ganz woanders.

Ein Hubschrauber kreiste über Mittag über den unteren seenahen Teil von Dießen. Wie die Polizei auf Nachfrage kurz bestätigte, werde nach einer vermissten Person gesucht. Es handle sich um eine ältere Frau, hieß es in einer ersten Information. Kurz nach 13 Uhr konnte die Suche beendet werden: Die Frau wurde in Herrsching gefunden.

Die 77-jährige Frau wurde am Vormittag von Angehörigen als vermisst gemeldet, nachdem sie die Wohnung verlassen hatte ohne mitzuteilen, wohin sie gehen werde. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Suchaktion, weil die Seniorin an einer chronischen Krankheit leidet und sich am Morgen nicht entsprechend medizinisch versorgt hatte, so die Polizei.

Mit dem Polizeiauto zurück nach Dießen

Während die Suche in Dießen ohne Erfolg verlief, konnte die Frau schließlich von einer Streife in Herrsching aufgefunden werden. Sie war mit dem Dampfer ans Ostufer gefahren, um dort spazieren zu gehen. Die Frau war wohlauf und wurde von der Polizei nach Dießen gebracht. (ger)

Lesen Sie dazu auch