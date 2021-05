Dießen: Polizei sucht flüchtige Unfallfahrer 

Gleich mehrere Fälle von Unfallflucht meldet die Dießener Polizei. Der Schaden ist zum Teil hoch. Eine Verursacherin dürfte bald geschnappt sein.

Die Polizei Dießen ermittelt nach mehreren Unfallfluchten, die sich am Sonntag am Ammersee-Westufer ereignet haben. Gegen 17.30 Uhr konnte eine aufmerksame Zeugin in Dießen beobachten, wie eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Auto den in der St.-Georg-Straße geparkten Wagen eines 42-Jährigen beim rückwärts Ausparken angefahren hat, kurz anhielt, sich aber von der Unfallstelle entfernte. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf rund 2500 Euro. Eine Zeugin merkte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin, sodass die Frau bald ermittelt wird.

Eine Autofahrerin hinterlässt in Schondorf einen hohen Schaden

In der Zeit zwischen 15.15 und 18.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den am Klosterhof in Dießen abgestellten Mercedes C 220d eines 57-Jährigen angefahren und dadurch den linken hinteren Kotflügel beschädigt, so die Polizei. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Am Sonntag gegen 16.10 Uhr hat ein Zeuge in Schondorf beobachtet, wie eine bislang unbekannte Autofahrerin eines Audi A5 mit tschechischem Kennzeichen den in der Bahnhofstraße geparkten Peugeot 308 einer 47-Jährigen anfuhr und anschließend flüchtete. Der Schaden liegt bei rund 5000 Euro. (lt)

Hinweise an die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0.