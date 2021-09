Dießen

17:17 Uhr

Dießen: Steht das Gewächshaus in St. Martin in Hädern auf der Kippe?

Schlechte Karten hat der Eigentümer dieses Gebäudes in St. Martin in Hädern: Bei der Verhandlung des Verwaltungsgerichts wurde deutlich, dass ein Rückbau im Raum stehen könnte.

Plus Bislang machte der Markt Dießen kaum einen Stich gegen die Bauvorhaben in St. Martin in Hädern. Jetzt könnte das Verwaltungsgericht die Dinge anders als bisher sehen.

Von Gerald Modlinger

Schlechte Karten hatte dieses Mal der Eigentümer des Anwesens in St. Martin in Hädern südlich von Dießen: Am Donnerstag wurde wieder einmal eine strittige Bausache vor dem Verwaltungsgericht verhandelt. Er hatte unter anderem gegen eine Rückbauanordnung und Nutzungsuntersagung des Landratsamts für einen Teil eines Gewächshauses geklagt. Das Gericht traf zwar noch keine Entscheidung, der Vorsitzende der Kammer, Johann Oswald, deutete aber an, dass sich die Angelegenheit für den Kläger möglicherweise noch ungünstiger entwickeln könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen