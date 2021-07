Dießen: Vermeintliche Riesenschlange erschreckt Frau

Eine Frau entdeckt in Dießen im Hausgang eine vermeintliche Riesenschlange. Polizei und Feuerwehr rücken an.

Einen gehörigen Schreck hat der Anblick eines etwas ungewöhnlichen Tiers am Mittwochnachmittag einer Anwohnerin in der Hofmark eingejagt. Über den Polizeinotruf teilte sie mit, dass in ihrem Hausgang eine rund 1,5 Meter lange und drei Zentimeter dicke Schlange ist und es sich vermutlich um eine Python handelt. Zusammen mit fachkundigen Feuerwehrleuten suchte eine Streife die Einsatzörtlichkeit auf.

Vor Ort stellten die Beamten dann nur eine rund 60 Meter lange Ringelnatter fest. Ein Beamter fing die verirrte Ringelnatter ein. Die Streifenbesatzung packte das Tier in einen Stoffbeutel und entließ es im Wald wieder in die Freiheit. (lt)