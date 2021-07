Dießen: Was der Innenminister zum Fall des AfD-Abgeordneten Hebner sagt

Plus Die Familie des verstorbenen AfD-Abgeordneten Martin Hebner aus Dießen kritisiert die Polizei. Jetzt meldet sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu Wort.

Inzwischen hat sich auch Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) zum Fall Martin Hebner geäußert – und zwar in Form einer Landtagsanfrage des Bamberger AfD-Abgeordneten Jan Schiffers. Der Abgeordnete wollte dabei unter anderem wissen, ob die Staatsregierung Kenntnis darüber habe, „dass die zuständige örtliche Polizeidienststelle Herrn Hebner und dessen Familie von der Erstattung einer Anzeige nach einem Angriff mit einem Knüppel durch die Antifa im Frühjahr 2020 abgeraten hat“.