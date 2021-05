Dießen

Dießen soll eine neue Kunstanstalt bekommen

Plus Was wird aus der ehemaligen Druckerei Huber in der Dießener Johannisstraße? Ein neuer Verein hat ein Auge auf die Industriebrache geworfen. Jetzt werden die Ideen vorgestellt.

Von Gerald Modlinger

Der jahrelange Dämmerzustand der ehemaligen Graphischen Kunstanstalt Jos. C. Huber mitten in Dießen könnte nun bald zu Ende gehen. Zum einen hat die Marktgemeinde Dießen im Streit um das Eigentum an der Industriebrache erneut vor Gericht Erfolg gehabt. Zudem gibt es jetzt einen neuen Verein, der daraus ein Kunstzentrum erschaffen will.

