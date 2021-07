Dießen

Dießener an zwei Tagen zweimal betrunken am Steuer erwischt

Alkoholtests ergaben bei dem Mann aus Dießen einen Wert von erst über drei und am nächsten Tag von noch einmal fast drei Promille.

Ein Alkoholsünder kann das Autofahren offenbar nicht lassen: Ein 50-jähriger Dießener ist einer Polizeistreife am Donnerstag, 15. Juli, aufgefallen, als er mit seinem Pkw auf einem Feldweg zwischen Dießen und Fischen hin- und herfuhr. Bei einem Alkoholtest wurden bei dem Mann über drei Promille festgestellt, wie die Polizei berichtet. Der Führerschein des 50-Jährigen wurde beschlagnahmt, sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Polizei erwischt Dießener am nächsten Tag wieder mit Alkohol am Steuer Am nächsten Tag fiel der Mann allerdings gegen 12.45 Uhr erneut einer Streifenbesatzung auf, da er mit demselben Fahrzeug wieder im Ortsbereich Dießen unterwegs war - und das, obwohl sich der zunächst sichergestellte Fahrzeugschlüssel noch immer in polizeilichem Gewahrsam befand. Bei der Kontrolle stellten die Polizeikräfte erneut ein Atemalkoholgehalt von fast drei Promille fest. Daher muss sich der Fahrer nun erneut wegen einer Trunkenheitsfahrt und diesmal auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten. Nun hat die Polizei das Fahrzeug sichergestellt, um weitere Trunkenheitsfahrten und Fahrten ohne Fahrerlaubnis diesmal auch sicher zu unterbinden. (lt)

