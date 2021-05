E-Bike-Fahrerin aus Dießen prallt gegen Auto

Der Pfingstsonntag endet für eine 58-Jährige Radfahrerin aus Dießen nicht gut. Nachdem sie mit ihrem E-Bike mit einem Auto zusammengestoßen war, wird sie verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag wollte eine 58-jährige Frau aus Dießen gegen 19 Uhr mit ihrem Pedelec (E-Bike) die Kreuzung am Stocketfeld befahren. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizeiinspektion in Dießen den vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Pkw-Fahrer aus Dießen, der von rechts kam.

Mit Schädel-Hirn-Traum ins Krankenhaus

Dadurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Pedelec-Fahrerin ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt und weiteren leichten Verletzungen ins Krankenhaus Weilheim gebracht wurde. Der Pkw-Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. (lt)

Lesen Sie dazu auch: