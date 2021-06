Dießen

18:46 Uhr

Ein Dießener trommelt bei der Eröffnung der Fußball-EM in Rom

Michael Folgmann aus Dießen macht bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Europameisterschaft im Olympiastadion in Rom mit. Er tritt dort mit der Gruppe „Team Extreme Performance on Air“ auf.

Von Dominik Stenzel

Am Freitag blicken längst nicht nur Fußballfans nach Rom. Denn am Abend geht im dortigen Olympiastadion mit der Partie zwischen Italien und der Türkei endlich die Europameisterschaft los. Standesgemäß wird die Großveranstaltung mit einer pompösen Show eröffnet – und der Dießener Michael Folgmann ist dabei mittendrin. An einer Seilwinde befestigt, soll er als Teil einer sogenannten Vertical-Drums-Formation eine artistische Trommelshow liefern. Dem LT verrät der 48-Jährige kurz vor der Abreise in die Ewige Stadt, wie sein waghalsiger Auftritt ablaufen wird und warum ihm keine Zeit für Sightseeing bleibt.

