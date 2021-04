Dießen: Eine einmalige Aufzugfahrt am Marienmünster

Plus Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten am Marienmünster lädt Dießens Pfarrer Josef Kirchensteiner zu einem besonderen Ausflug ein. So etwas erlebt man im Leben in der Regel nur einmal.

Von unten wird es einem schon etwas mulmig, wenn man entlang der Aufzugschiene am Turm des Dießener Marienmünsters nach oben blickt. Gleich geht es in den Aufzugkorb und dann entlang der Südseite 24 Gerüstetagen beziehungsweise 48 Meter nach oben. Aber, das versichert Pfarrer Josef Kirchensteiner, die Aussicht werde grandios sein.

Die Sanierungsarbeiten an der Turmfassade sind in dieser Woche abgeschlossen worden, nächste Woche kommen die Gerüstbauer zurück, um das Gerüst zu demontieren. Somit bot sich am Freitag die letzte Gelegenheit zu einem besonderen Ausflug hoch über die Dächer Dießens.

Sportliche Teilnehmer nehmen die 250 Stufen zu Fuß

Eigentlich ist so eine Turmbesteigung (besonders sportliche Anwesende erklommen die 250 Stufen zu Fuß) beziehungsweise Turmfahrt für Außenstehende gar nicht erlaubt, aber SiGe-Koordinator Rainer Fiedrich aus Kaufbeuren machte eine Ausnahme nicht nur für die Medienvertreter, sondern auch für Generalkonservator Prof. Matthias Pfeil vom Landesamt für Denkmalpflege und den ehemaligen Staatsminister Dr. Thomas Goppel. Letzterer habe sich beim Staatlichen Bauamt besonders für die zügige Sanierung des Turms eingesetzt, erwähnte der Pfarrer. Mit dabei war ebenso Bürgermeisterin Sandra Perzul, die die Turmfahrt auch als Geschenk zu ihrem 41. Geburtstag betrachten konnte.

Arbeitsplatz mit prächtiger Aussicht: Ein Blick vom Turmgerüst auf Dießen und den Ammersee. Foto: Julian Leitenstorfer

Ein Geschenk für alle war vor allem aber auch, dass der Zeitpunkt perfekt gewählt war. Sonne und strahlend blauer Himmel ließen eine gute Aussicht und angenehme Wetterbedingungen in luftiger Höhe erwarten. Bis St. Ottilien werde man auf der Nordseite sehen können, wusste Pfarrer Kirchensteiner von früheren Turmfahrten zu berichten. Allerdings, inzwischen konnte man das Kloster nur noch erahnen, berichtete Thomas Goppel anschließend. Das neue kupferne Turmdach in St. Ottilien hat inzwischen seinen Glanz schon etwas eingebüßt, sodass es nicht mehr so leicht in der Ferne auszumachen ist als noch vor einigen Monaten.

Vom Turm aus wird Großes ganz klein

Besonders beeindruckten aber der tiefblaue Ammersee und die weiß-blauen Berge – und natürlich auch, wie klein so manches Große von oben wirkt: etwa die anderen Kirchen St. Johann und St. Georgen oder das Augustinum. Das alles entschädigte dann doch für das mulmige Gefühl beim anfänglichen Blick von unten nach oben und ließ ein wenig vergessen, welcher Abgrund sich unter dem Gerüstboden auftat.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie:

15 Bilder Die Arbeiten am Dießener Münsterturm sind fertiggestellt Foto: Julian leitenstorfer

Der Blick sollte aber auch auf das gerichtet sein, was hier oben in bis zu 45 Metern Höhe (bis zur Kreuzspitze erreicht der Turm sogar 68 Meter) die Handwerker geleistet hatten. Das Zifferblatt der Uhr glänzt wie neu, die Schallläden auf Höhe des Geläuts sehen wieder ebenso perfekt wie der Putz und die Farben am Turm (nobles helles Grau und Weiß) aus. Von all dem, was Wind und Wetter seit der Fertigstellung des Kirchturms an Schäden hinterlassen hatten, ist nun nichts mehr zu sehen.

Der Turm ist 247 Jahre jünger als das Marienmünster

Es war die erste größere Fassadensanierung, die vorgenommen werden musste. Der Turm ist ja erst 35 Jahre alt, viel jünger als das 282 Jahre alte Marienmünster. Er wurde bei der großen Sanierung in den 1980er-Jahren in stilistischer Anlehnung an die Formen des 18. Jahrhunderts errichtet. Die jetzige Sanierung kostete rund 280.000 Euro, den größten Teil davon trägt der Freistaat Bayern.

Lesen Sie dazu auch: