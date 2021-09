Erfolgreiche Vermisstensuche: Senior wird am Ammersee gefunden

In Wolfratshausen wird eine großangelegte Suche ausgelöst. Einen Tag später wird der vermisste Mann am Ammersee gesehen.

Ein seit Dienstagnachmittag in Wolfratshausen vermisster Bewohner eines Seniorenheims ist einen Tag später, am Mittwochnachmittag, in Dießen gefunden worden.

Der 64-jährige Mann, der im Seniorenheim Moosbauerweg in Wolfratshausen lebt, war seit Dienstag um 16 Uhr abgängig, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Daraufhin wurde im Stadtgebiet, an Isar und Loisach sowie am Isar-Loisach-Kanal nach dem Vermissten gesucht. Dabei waren rund 100 Angehörige der Feuerwehren Wolfratshausen, Weidach, Ergertshausen und Neufahrn sowie die Bergwacht Penzberg mit drei Drohnen und die Polizeiinspektionen Wolfratshausen, Geretsried und Weilheim sowie Kräfte der Bundespolizei und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Schwester sieht ihren Bruder am Ammersee

Beendet werden konnte die Suche dann am Mittwoch gegen 14.30 Uhr, als die Schwester des Vermissten bei der Polizei anrief und mitteilte, dass sie ihren Bruder am Ammersee gesehen hat. Eine Streife der Polizeiinspektion Dießen überprüfte dies und bestätigte seine Identität. Eine Polizeistreife brachte ihn ins Heim zurück. (lt)

