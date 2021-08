Dießen

vor 34 Min.

Gastronomie in Dießen: So groß war die Personalnot noch nie

Weil es an Personal fehlt, ist Heidi Rahmel in ihrer Cine Bar in Dießen "Mädchen für alles".

Plus In den Dießener Gaststätten herrscht momentan ein für viele nie gekannter Personalmangel. Das liegt nicht nur an den Auswirkungen des Corona-Lockdowns. Was das für Wirte und Gäste bedeutet.

Von Gerald Modlinger

„Wir haben keine Leute mehr: Servicekräfte, Köche, alle sind weg, in der Corona-Zeit haben sie sich was anderes gesucht“, Heidi Rahmel, seit mehr als zwei Jahrzehnten Wirtin der Cine Bar in Dießen, hat so etwas noch nicht erlebt. Und so geht es auch vielen anderen Gastronomen. Auch Johann Rieß vom Strandhotel in Dießen spricht durchaus von einer „Katastrophe“, die über die Branche hereingebrochen sei. Ganz unerwartet kam sie freilich nicht, und mancher Gastwirt sieht auch in den eigenen Reihen Versäumnisse, die zu dieser Situation geführt haben.

