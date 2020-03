Dießen: Gisela Sippels Bilder sollen anderen Mut machen

Plus Gisela Sippel kam über den Schnellzeichner Oskar zum Malen. Ihre Bilder hängen auch im Ellinor-Holland-Haus. Jetzt lebt sie in Dießen und blickt auf ein spannendes Leben zurück.

Farben und Motive können die Psyche beeinflussen und Menschen Mut machen, schwere Zeiten durchzustehen. Das konnte die Malerin Gisela Sippel vielfach erleben. Ihre farbenfrohen Werke zeigen meist südliche Motive und strahlen den Charme griechischer Inseln oder pittoresker Dörfchen am Ufer italienischer Seen aus. Die Malerin, 1938 geboren, lebt heute im Augustinum in Dießen und blickt auf ein spannendes Leben zurück.

Gisela Sippel hat vor Kurzem acht Bilder ihrer Sammlung an das Theotinum Kinderhospiz verschenkt. Der Verein leistet die Hospizdienste momentan ambulant, sucht aber seit einigen Jahren ein Haus in der Ammerseeregion, das als Hospiz dienen kann. Dort sollen ihre Bilder hängen und den Kranken sowie ihren Angehörigen Mut und Zuversicht spenden, äußert Gisela Sippel ihren Wunsch bei einer Tasse Kaffee in den Räumen des Theotinums im Klosterhof in Dießen.

Drei Jahre in einer Ballettschule in Barcelona

Als 18-Jährige hatte Gisela Sippel große Träume, wollte die Welt sehen und Tänzerin werden. So besuchte sie drei Jahre eine Ballettschule in Barcelona und tanzte anschließend bei den Hiller-Girls, einer Tanzgruppe aus Berlin , die von 1928 bis etwa 1968 existierte. Die Hiller-Girls waren seinerzeit bekannt durch Bühnen-, Film- und Fernsehauftritte und tanzten bei Tourneen im In- und Ausland. Gegen den Willen ihrer Eltern lebte Gisela Sippel so ihren Traum, bis ein Bühnenunfall ihrer Tanzkarriere ein jähes Ende bereitete. Doch inzwischen hatte sie viele Kontakte im Showbusiness geknüpft, wurde Assistentin des berühmten Zauberers Kalanag und zog wieder um die Welt – bis 1964 ein erneuter Bühnenunfall und der plötzliche Tod des Magiers dem ein Ende setzten.

Sie arbeitete bei Rudi Carrels Tagesshow mit

Zurückgekehrt in ihre Heimatstadt Bremen wollten die Eltern durchsetzen, dass Gisela Sippel nun etwas „Anständiges“ mache. „Ein Cousin hat mich daraufhin zu Radio Bremen geholt, in der Fernsehredaktion habe ich als Script Girl angefangen – und Blut geleckt“, erinnert sich Sippel. Ab 1968 ging sie dann zum Fernsehen nach Hamburg , da bereits als freie Regieassistentin. In dieser Tätigkeit kam sie mit vielen bekannten Persönlichkeiten wie Hans Rosenthal , Rudi Carrell und Alfred Biolek zusammen. Über 15 Jahre hat sie die Sendung Dalli-Dalli begleitet. Kaum war der Dreh beendet, ging es weiter zu Rudi Carrells Tagesshow oder zu Mensch Meier bei Biolek – wiederum war Gisela Sippel ständig auf Achse. „Als Regieassistentin war ich Ansprechpartner für alle im Studio und musste alles im Blick haben“, beschreibt Sippel ihre Tätigkeit. In ihren letzten Jahren beim Film beschäftigte sich Sippel vor allem mit Fernsehporträts großer Opernsängerinnen wie Montserrat Caballé , Lucia Popp oder Brigitte Fassbaender , die sie bei ihren Auftritten auf der ganzen Welt begleitete.

Freunde überredeten sie, ihre Bilder auszustellen

Zum Malen kam Sippel über Oskar, den Schnellzeichner bei „Dalli-Dalli“. Dieser war berühmt geworden durch seine schnell gefertigten Karikaturen der Kandidaten. Er motivierte sie, mit der Malerei zu beginnen und empfahl ihr Bücher zum Selbststudium. „Er wollte alle vier Wochen auf meine Bilder schauen und hat mir dann Tipps gegeben“, erinnert sich Sippel. 2006 überredeten sie Freunde, ihre Werke auszustellen, und gleich erhielt sie viel positives Feedback. Gerade bei Ausstellungen in Krankenhäusern, Rehazentren und Hospizen konnte sie erleben, dass ihre farbenfrohen Bilder Kranken und ihren Angehörigen Mut machten, häufig Anlass für Gespräche gaben und Erinnerungen an schöne Zeiten weckten. Viele Kranke haben sich Sippels Bilder auch fürs eigene Zuhause gekauft. Sippel produzierte Bilder für drei bis vier Ausstellungen jährlich zwischen 2006 und 2018.

In Dießen eine Malecke eingerichtet

Zuletzt lebte sie in Augsburg , und auch in ihrem neuen Zuhause in Dießen hat sie wieder eine Malecke eingerichtet. Der Ammersee hat sie bereits für neue Motive, die sie stets großformatig umsetzt, inspiriert. In den vergangenen Jahren hat sie viele Bilder aus ihrem Bestand an das Ellinor-Holland-Haus sowie Hospize in Augsburg und das Therapiezentrum in Burgau abgegeben, damit sie dort ihre wohltuende Wirkung entfalten können. Sippel hofft, dass das bald auch in Dießen der Fall sein wird – in einem stationären Hospiz, für das dringend noch ein Gebäude und Spender gesucht werden.