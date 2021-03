12:56 Uhr

Dießen: Hebamme missachtet den Infektionsschutz

In Dettenschwang hat laut Polizei ein Geburtsvorbereitungskurs stattgefunden, der nicht genehmigt war.

Am Samstag wurde der Polizei in Dießen mitgeteilt, dass vermutlich bei einem Geburtsvorbereitungskurs in einem Dießener Ortsteil das Hygienekonzept nicht beachtet wird. Nachdem die Beamten vor Ort waren, erwartet die Teilnehmer jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, fand sie dort die Hebamme sowie drei Schwangere mit Begleitperson vor, die unter anderem keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Wie sich laut Polizei herausstellte, hatte der Kurs weder ein Hygienekonzept, noch war er durch das Landratsamt Landsberg genehmigt worden. Zudem trafen sich mehr als zwei Haushalte zur Geburtsvorbereitung. (lt)

