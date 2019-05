vor 57 Min.

Dießen: Im Club 1516 gehen die Lichter aus

Noch einmal war so richtig Stimmung im Club 1516 in Dießen. Doch nun ist endgültig Schluss. Salsa-Fans müssen nicht lange trauern, denn Tanzkurse wird es weiterhin im Bahnhofsgebäude geben, Partys künftig im Blauen Haus.

Als letzter Pächter hat Peter Kaun den Club 1516 in Dießen endgültig geschlossen. Was zum Abschluss geboten war.

Von Dagmar Kübler

Nach einem fulminanten Live-Konzert der Timba-Band „Román y sus Timberos“ aus Regensburg hat der Club 1516 in Dießen nun endgültig Abschied genommen. Pächter Peter Kaun junior gibt die legendäre Location mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf. Sieben Jahre hat er versucht, das 1516 zu etablieren. Dennoch war es nicht gelungen, ein für den Eigentümer wie auch für ihn zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen. Doch trotz der Schließung gibt es für Tanz-Fans eine gute Nachricht: Die Salsa-Tanzkurse werden im Bahnhofsgebäude weitergehen.

Peter Kaun hat viel versucht. Zuerst stattete er die Räume im Club 1516, die Platz für 350 Gäste bieten, als Billardcafé aus – mit Turnierkicker und -dart. Dann wurde der Club zur Cocktailbar mit Barkeeper. Dann hatte er die Idee, Salsakurse und -partys anzubieten, die es seit 2013 dann auch gab. „Ich fand die Musik damals schrecklich“, schmunzelt Kaun, der inzwischen selbst leidenschaftlich Salsa tanzt und eine Salsa-Szene am Ammersee etabliert hat. Liebhaber des ausdrucksstarken Tanzes kommen aus München, Weilheim, Garmisch, vom Starnberger See oder aus Augsburg.

Über Jahre hinweg gab es im 1516 Salsa-Kurse

Seit sechs Jahren unterrichtet Sofia de Endaya, die ihr eigenes Tanzstudio „Baila“ in Augsburg gegründet hat. Wie de Endaya berichtet, werden die Tanzkurse im Bahnhofsgebäude in Dießen weitergehen, und zwar jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr. Und auch Partys werden weiter stattfinden, ergänzt Kaun, zum Beispiel im Café im Blauen Haus in Dießen. Nicht immer hatte der 49-Jährige, der von seinen Stammgästen als „wahrscheinlich einziger Salsa tanzender Wirt in Oberbayern“ bezeichnet wird, so viel Glück. „Als wir die elektronische Tanzmusik hier hatten, gab es viel Vandalismus, Diebstähle und auch Drogen waren im Umlauf.“

Gute Stimmung herrschte dagegen mit der Schwarzen Szene. Damals kam es jedoch zu einem Brand, der aber selbst gelöscht werden konnte. „Ein Gast hatte ohne Erlaubnis mit Feuerbällen jongliert und diese fielen zu Boden“, so Kaun. Lukrativ im 1516 waren meist die geschlossenen Gesellschaften. Trotzdem fand sich nie genug Stammpublikum. „Das Freizeitverhalten der Menschen hat sich geändert“, stellt Kaun fest. Man gehe nicht mehr regelmäßig aus.

Wo der Club-Betreiber jetzt beruflich den Fokus setzt

Dann kam die Nachricht, dass der Club schließt, an die Öffentlichkeit – und prompt: „Die letzten Veranstaltungen waren so gut besucht wie seit Langem nicht mehr.“ Zahlreiche Salsa-Liebhaber nutzten die Gelegenheit noch einmal, um Abschied zu nehmen. Auch Vroni Kößler aus Herrsching, die seit eineinhalb Jahren regelmäßig die Tanzkurse besucht: „Ich bin traurig, dass es zu Ende geht. Ich habe hier so viele nette Leute kennengelernt.“ Eine, die von Anfang an mit dabei war, ist Daniele Hentschl-Zimmer aus Dießen. „Der Club war mein zweites Wohnzimmer. Eine liebe Gewohnheit fällt nun weg.“ Hentschl-Zimmer hofft aber, dass die Salsa-Szene erhalten bleibt: „Unsere Tanz-Familie darf nicht auseinanderbrechen.“

Kaun wird sich wieder verstärkt auf sein Kerngeschäft konzentrieren, die Märkte in Dießen und Schondorf. Zudem stattet er Veranstaltungen aus und bietet Catering an. Aber auch er wird dem Salsa treu bleiben. „Das ist mein Hobby geworden, deshalb habe ich ja den Club trotz mangelnder Wirtschaftlichkeit so lange betrieben.“

