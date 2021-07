Dießen

06:08 Uhr

In Dießen sind für heuer alle Märkte abgesagt

Plus In Landsberg findet ab heute der Süddeutsche Töpfermarkt im Corona-Format statt. Warum Kunsthandwerker und andere Veranstalter in Dießen auch in diesem Jahr mit ihren Aktivitäten aussetzen werden.

Von Gerald Modlinger

In Landsberg ist am Samstag der Süddeutsche Töpfermarkt eröffnet worden. Zur gleichen Zeit hatte man auch in Dießen einen Töpfermarkt geplant. Dieser wurde dann aber schon frühzeitig wieder abgesagt. Auch weitere geplante Märkte wird es heuer nicht in Dießen geben. Übereinstimmend heißt es von den Veranstaltern, dass es angesichts der Pandemieauflagen keinen Sinn mache, Märkte abzuhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

