Dießen

13:01 Uhr

In Dießen sind rumänische Bettler unterwegs

Rumänische Bettler versuchen derzeit offenbar in Dießen an Geld zu kommen.

Die Polizei stellt in Dießen ein Roma-Pärchen fest. Was die Polizei empfiehlt, wenn Bettler an der Tür läuten.

Von Gerald Modlinger

In Dießen sind rumänische Bettler unterwegs, die offenbar recht massiv Menschen um Geld bitten. Die Dießener Polizei konnte am Dienstagvormittag von einem konkreten Fall berichten. In einem Geschäft im Klosterhof sei ein Roma-Pärchen erschienen, die Frau sei schwanger, und hätten gebettelt. Als ihrem Anliegen nicht entsprochen wurde, seien sie auf Rumänisch schimpfend wieder gegangen. Die von dem Geschäft verständigte Polizei traf das Paar auf der Straße an. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus. Hinweise auf Straftaten gebe es nicht, so der Leiter der Dießener Polizei, Alfred Ziegler. Ebenso habe er keine Erkenntnisse, ob die beiden einer organisierten Gruppe von Bettlern angehören. Er halte es aber für „sehr wahrscheinlich". Die Polizei sagt, Betteln ist nicht verboten Ziegler empfiehlt Personen, die an ihrer Haustür von solchen Bettlern angesprochen werden, diese keinesfalls ins Haus zu lassen, auch nicht unter dem Vorwand, ein Glas Wasser zu trinken oder auf die Toilette gehen zu wollen, in jedem Fall sollte man sie nicht unbeaufsichtigt lassen. Werde die Polizei verständigt, dann könnten die Bettler angesprochen werden. Dadurch entstehe eine gewisse „Kontrollwirkung". Ziegler: „Wir sagen dann, sie sollen das lassen und heimgehen." Allerdings sei das normale Betteln nicht verboten. Anders wäre es nur, wenn nachgewiesen werden könne, dass eine Notsituation nur vorgetäuscht werde. Dann könnte ein Betrug im Raum stehen.

