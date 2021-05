Dießen

Kunstanstalt: Nach der Sitzung gibt es Ärger in Dießen

Ob in der ehemaligen Druckerei Huber in der Johannisstraße ein Kulturzentrum eingerichtet werden kann, beschäftigt zurzeit den Dießener Gemeinderat.

Plus Gemeinderätin Gabriele Übler will die Fraktionen und den Verein „Freie Kunstanstalt“ in Dießen an einen Tisch bringen. Doch das geht schief. Warum Bürgermeisterin Sandra Perzul von der Initiative nicht angetan ist.

Von Gerald Modlinger

Eigentlich läuft es für den Verein „Freie Kunstanstalt“ gar nicht so schlecht, wenn es darum geht, in der ehemaligen Druckerei Huber in der Dießener Johannisstraße ein Kulturzentrum einzurichten. Konkrete Beschlüsse fasste der Gemeinderat (die Liegenschaft gehört dem Markt Dießen) zwar in seiner jüngsten Sitzung nicht. Aber es war doch einiges Wohlwollen und zumindest keine Ablehnung zu vernehmen. Dennoch gibt es nun ziemliche Misstöne unter den Dießener Kommunalpolitikern. Auslöser ist eine Initiative von Gemeinderätin Gabriele Übler (Grüne).

