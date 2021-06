Dießen

13:05 Uhr

Kunstanstalt in Dießen: Betreten verboten

Inzwischen untersagt die Marktgemeinde per Schild Außenstehenden den Zugang zum Gelände der früheren Graphischen Kunstanstalt Jos. C. Huber in der Johannisstraße.

Plus Am Montag geht es im Dießener Gemeinderat wieder um die maroden Huber-Häuser in der Johannisstraße. Das Verhältnis zwischen Gemeinde und dem Verein Freie Kunstanstalt gestaltet sich nicht ganz harmonisch.

Von Gerald Modlinger

Schon in der nächsten Gemeinderatssitzung sollen die Huber-Häuser wieder auf die Tagesordnung kommen: Der Wunsch von Gemeinderat Herbert Kirsch (Dießener Bürger) erfüllt sich am Montag, 21. Juni, wenn der Gemeinderat wieder tagt. Weitgehende Weichenstellungen sind laut Tagesordnung aber noch nicht zu erwarten: „Sachstand und Einholung von Angeboten für Altlastenuntersuchung“ werden angekündigt. Derweil gibt es an den Huber-Häusern eine kleine, aber bemerkenswerte Veränderung.

